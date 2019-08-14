شكرا لقرائتكم خبر عن حالة نادرة تدفعك للتخلص من رموشك.. والسبب خلل جينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى لكل فتاه للحصول على رموش كثيفة وذات مظهر جمالى تمنحه للعين، ولكن هناك حالات صحية نادرة تمنع من الاستمتاع بمظهر رموش جذاب وهى "الرموش المزدوجة" وهى حالة نادرة تؤدى إلى وجود صفين من الرموش بجفن العين، وهى ما قد تؤدى إلى مشاكل فى الرؤية .

ووفقا لموقع " “healthlineتحدث الولادة بالرموش المزدوجة مع متلازمة الوذمة اللمفيةالمرضية (LDS) ، والتي تسببها طفرة وراثية نادرة بعيوب القلب الخلقية، من الممكن أيضًا أن تتطور الإصابة بعد الولادة وحدوث التهاب شديد فى الجفون.

غالبا ما تظهر الرموش المزدوجه على الجفون السفلية، حيث تخرج الرموش الإضافية من غدد تسمى" الميبوميان" على حافة الجفن تنتج هذه الغدد عادةً زيتًا يغذى الدموع ، مما يمنعها من الجفاف بسرعة كبيرة.

السبب الأكثر شيوعًا لمرض الرموش المزدوجه هو حدوث طفرة وراثية نادرة لجين FOXC2 على الكروموسوم 16 يساعد هذا الجين في نمو الأوعية اللمفاوية والدمية أثناء النمو الجنيني، العلماء ليسوا متأكدين كيف تسبب هذه الطفرة الجينية رموش مزدوجة ومع ذلك ، فإن التشوهات الخلقية عادة ما تكون جزءًا من حالة نادرة تسمى متلازمة الوذمة اللمفية-المرضية (LDS).

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وهناك أسباب أخرى تؤدى إلى ظهور تلك الحاله بخلال السبب الوراثي والخلل الجينى وهى التهاب الجفن المزمن الناجم عن حالة جلدية أو بكتيرية، قد تشمل الأعراض أيضا تمزق مفرط، جفاف، حكة ،تورم ، وحرق.

بشكل عام إذا لم يصاحب الرموش المزدوجه التهاب بالعين والجفن أو اعراض اخرى فلن تحتاج إلى علاج، ولكن إذا حدث ذلك فسوف يركز العلاج التخلص منها وإزالة الرموش الإضافية.

في الحالات الخفيفة ، يمكن أن تؤدي قطرات تشحيم العين إلى تخفيف تهيج العين يعمل هذا التشحيم الإضافي من خلال حماية القرنية من الرموش الإضافية.

استخدام العدسات اللاصقة اللينة أيضا توفر طبقه من الحمايه للعين من هذه الرموش الزائدة.