طرق رائعة لتخفيف الإرهاق والتوتر.. أهمها التدليك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العقل الذى يعمل على المدى الطويل يمكن أن يكون له تأثير سلبي خطير على الجسم ، مع وجود مشاكل مثل الأرق وارتفاع ضغط الدم والسكري وحتى أمراض القلب كلها مرتبطة بالإجهاد.
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قدم فريق من الأطباء الأمريكيون خطوات يمكنك اتخاذها لتهدئة عقلك وإدارة الإجهاد، وتشمل:
طرق التخلص من الاجهاد
إبطاء تنفسك
هذا هو نوع خاص من تقنيات التنفس الهادئة التي يمكن أن تساعد في إرخاء الذهن القلق وتستغرق بضع دقائق فقط، وتبدأ بأخذ نفسًا عميقًا من خلال أنفك ، وتأكد من تدفق الهواء إلى منطقة المعدة، والزفير من خلال فمك ببطء، وعن طريق التباطؤ والتنفس بلطف ، فإنه يرسل إشارة إلى الدماغ للاسترخاء.
لإسترخاء العقل، يجب عليك استرخاء الجسم، حيث أنه لا يمكن للتدليك الجيد أن يؤدي فقط إلى تخفيف الأوجاع والآلام ، ولكنه يمكن أيضًا أن يخفض مستويات التوتر ويعزز حالة الاسترخاء.أخذ حمام دافئيُعرف الحمام الدافئ اللطيف بأنه يساعد تقليل آلام العضلات لكنخه أيضاً يعزز مستويات المزاج ويقلل التوتر ، فضلاً عن تحسين صحتك العامة وحتى الأمراض الجلدية.
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