مشروبات وأطعمة تضر بالحامل.. ابتعدي عن الكبدة

لا شك أن السيدات الحوامل يفقدن عدداً من الفيتامينات والكالسيوم والعناصر الغذائية المهمة بسبب "الجنين"، الذي يتغذى عن طريق الأم.

ولتعويض ذلك، من الضروري اتباع نظام غذائي صحي وسليم، يحافظ على صحة الأم من ناحية، ويؤدي دور التغذية السليمة للجنين من ناحية أخرى.

وقالت الدكتورة رانيا فهمي، اختصاصية النساء والتوليد بمصر: "على كل سيدة حامل أن تتناول الحليب والبيض بشكل يومي، كي تستطيع الأم تعويض الكالسيوم الذي تفقده خلال الحمل".

وأضافت لـ"العين الإخبارية" أن تناول الأسماك والمأكولات البحرية أيضاً ضروري لصحة الحوامل، فعليهن أكل وجبة بحرية مرة كل أسبوع؛ لما لها مِن فائدة لصحة الأم والجنين.





وشددّت فهمي على ضرورة الحرص على أكل الفواكه والخضراوات الطازجة يومياً؛ لأنها مفيدة جداً في تجديد نشاط المرأة، وتُجنّبها الشعور بالتعب أو الخمول، فضلاً عن كونها توفر الفيتامينات في الجسم، جنباً إلى جنب مع الأطعمة التي تحتوي على النشويات، مثل البطاطا المسلوقة، أو المكرونة.

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كما أشارت اختصاصية النساء والتوليد إلى أهمية شرب العصير والماء يومياً بكميات كافية.

ونصحت بالابتعاد عن شرب المنبّهات كالقهوة والشاي والقرفة، حتى لا يسبّب ذلك قلة امتصاص الفيتامينات في الجسم، وكذلك التونة وأسماك أعالي البحار لاحتوائها على مادة الزئبق، فضلاً عن اللحوم النيئة ونصف المطبوخة مثل اللحم المدخن واللانشون والبسطرمة، وأيضاً الكبدة وخاصة في الشهور الأولى، إذ تحتوي مادة "الرينتول" فيتامين (أ)، وهو يسبّب ضرراً للجنين.





ودعت فهمي كذلك إلى الابتعاد عن تناول الأطعمة المقلية والمالحة، حيث تسبّب السمنة خلال الحمل ومشاكل أخرى.

وحذّرت اختصاصية النساء والتوليد، في نهاية تصريحاتها، من تناول الأكل الحار والمسبك، كما طالبت كل حامل بالتقليل من المقليات لتفادي حرقة المعدة، مع تجنُّب الأكل المعلب والمحفوظ، لأنه يضرّ بصحة الأم والجنين كليهما.



