رجيم صحي للتخلص من الوزن الزائد بمقدار يصل إلى 5 كيلوغرامات في 14 يومًا

يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة زيادة الوزن بعد عطلة عيد الأضحى، نتيجة لتناول اللحوم والوجبات الدسمة، بالإضافة إلى عدم الحركة أو ممارسة أي نشاط بدني، ويقدم الدكتور أحمد عمر سالم، أخصائي التغذية العلاجية في مصر رجيمًا صحيًا يساعد على خفض الوزن بمقدار قد يصل في بعض الحالات إلى 5 كيلوغرامات خلال أسبوعين.

وجبة الإفطار

رغيف عيش سن مع شريحتين جبن فلامنك أو 6 قطع من بسكويت دايجيستف مع كوب شاي بلبن أو نسكافية بلبن خالي الدسم ومسموح بإضافة ملعقتين من السكر فقط طوال اليوم.

وجبة الغداء

قطعتان من السمك المشوي أو علبة تونة مصفاة من الزيت مع طبق سلطة خضراء من الخضراوات الورقية مثل الخس أو الجرجير.

وجبة العشاء

ثمرتان من التفاح، مع كوب زبادي طازج يفضل خالي الدسم، حيث يوضح اختصاصي التغذية العلاجية بمصر دكتور أحمد عمر سالم أن هناك قواعد ثابتة يجب اتباعها عند اتباع أي نظام غذائي، وهي تناول 8 أكواب على الأقل من الماء يوميا، وممارسة أي نشاط بدني قدر المستطاع، وعدم تناول الحلويات أو اللب والسوداني والمقرمشات، والابتعاد عن المشروبات الغازية.

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