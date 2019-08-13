القاهرة - لايف ستايل دعت الادارة المركزية لشؤون الصيادلة، إلى ضرورة توخى الحذر من الأدوية المغشوشة محذرة من عبوات مهربة وغير مسجلة من المستحضر الدوائى «zytiga 500 mg tab» والمستخدم فى علاج السرطان. وقالت الوزارة فى منشور لها : «إلحاقاً للمنشور الدورى رقم 21 لعام 2019 والخاص بضبط تحريز العبوات المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة من مستحضر« zytiga 500 mg tab» وتابع المنشور فإن السعر الجبرى المدون على العبوة الأصلية 46 ألف و611 جنيه للعبوة 60 قرصا وعليه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية المهربة بعدة امور أبرزها أن العبوة الأصلية تحتوى على 5 شرائط بكل شريط 12 حباية والعبوات المقلدة برطمان بلاستيك، وكذلك العلبة الأصلية مدون رقم التسجيل بوزارة الصحة رقم 32879/2018 والعبوات المقلدة غير مدون عليها رقم التسجيل. قد يهمك ايضاً: تجنب 8 أطعمة للوقاية من السكري والسرطان والوفاة المبكرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذيرات من عبوات مغشوشة تحمل اسم دواء يعالج السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.