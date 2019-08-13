شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات تؤكد أن الكبد لا يعمل بشكل طبيعى.. أبرزها النزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الكبد عضوًا مهم فى جسم الإنسان حيث يؤدى بعض الوظائف الحيوية لجسم الإنسان، لذلك يجب كل فرد حماية الكبد وتجنب العادات التى يمكن أن تلحق الضرر به.

الحفاظ على صحة الكبد عندما لا تؤخذ على محمل الجد وفقا لتقرير موقع "medicinenet"، يمكن أن تسبب ضرر شديد بالكبد، وإليك بعض العلامات والأعراض التى قد تشير إلى أن الكبد لا يعمل بشكل صحيح.

حكة فى الجلد

تعتبر حكة الجلد مشكلة شائعة يتجاهلها الجميع، ولكنها قد تلمح إلى ضعف صحة الكبد، لأن تلف الكبد يقطع إنتاج العصارة الصفراوية فى الجسم بالكمية المناسبة، مما يدخل الصفراء فى مجرى الدم الذى يتراكم تحت الجلد ويسبب الحكة.

Advertisements

النزيف بسهولة

إذا كنت تنزف بسهولة بعد أى إصابة، فقد يشير إلى تضرر الكبد، حيث ينتج الكبد البروتين اللازم لتخثر الدم ، وبسبب سوء صحته، فإنه لا يوجد فى الجسم بكمية مناسبة مما يؤدى إلى تدفق الكثير من الدم.



الكبد

رائحة الفم الكريهة

يرتبط سوء التنفس فى الغالب بسوء صحة الفم ولكنه قد يشير إلى أمراض الكبد أيضًا، السبب الرئيسى وراء رائحة الفم الكريهة هو وجود مستويات أعلى من الكبريتيد الذى يزيد بسبب تليف الكبد.

أحمرار الجلد والحرقة

أحد الأعراض غير الاعتيادية لصحة الكبد السيئة احمرار الجلد مع الإحساس بالحرقة والحكة من أعراض تلف الكبد، ويحدث عادة بسبب الهرمونات غير المتوازنة فى الدم.