10 علامات لو ظهرت عليك لازم تعمل تحليل أنيميا.. أهمها خفقان القلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الانيميا من المشاكل الصحية الشهيرة التى يتعرض لها الكثيرون نظرا لسوء التغذية والتعرض للعمليات الجراحية التى اثرت على صحة الجسم والفيتامينات الموجودة به، لذلك هناك بعض العلامات اذا ظهرت عليك يجب عمل فحوصات الانيميا ووفقا لما ذكره موقع healthline فإن هذه العلامات هى: 1: الشعور الدائم بالتعب والإرهاق وعدم القدرة على بذل أى مجهود. 2:شحوب الوجه وتغيير لونه للون الأصفر الشاحب.

انيميا 3: الدوخة والإغماء المتكرر. 4:ضيق فى التنفس وهو ناتج عن نقص الحديد فى الجسم. Advertisements 5:الصداع الشديد والدوار وعدم القدرة على التركيز والنشاط. 6:خفقان القلب، وهو من الأعراض الشائعة التى تدل على الإصابة بالأنيميا. 7:وجود مشاكل عديدة فى فروة الرأس والشعر ومنها تساقط الشعر وتلفه والتهابات فروة الرأس. 8:جفاف البشرة وظهور البقع المختلفة عليها. 9:ظهور بقع بيضاء على الاظافر مع تكسيرها وضعفها. 10:ضعف الشهية ونقص شديد وملحوظ فى الوزن. عند ظهور أى من العلامات يجب زيارة الطبيب وعمل فحوصات الانيميا، وتناول المكملات الغذائية وخصوصا الحديد، مع تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتعالج من الأنيميا .

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