شكرا لقرائتكم خبر عن لا تلمس هذه الأجزاء من الجسم دون سبب.. السرة والعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من أجزاء الجسم الحساسة، والتى يمكن أن تصاب بسهولة بالجراثيم بسبب الاتصال المباشر باليدين نتيجة التلوث من الجراثيم والبكتريا، على الرغم من غسلها واستخدام أدوية التعقيم بانتظام.

وفقا لتقرير موقع " livescience" هناك بعض أجزاء من الجسم التى يجب أن تتوقف عن لمسه:

الوجه

اليدين مليئة بالجراثيم والبكتيريا، ومن الضرورى أن نعرف أن البشرة أكثرعرضه للتلوث بسبب العوامل الخارجية، فيمكن الحصول على مشاكل مثل حب الشباب، البثور، التصبغ ، وما إلى ذلك بمجرد لمس الوجه دون أى سبب.

العين

العين واحدة من أكثر أجزاء الجسم حساسية، مجرد نفخ الهواء فيه يمكن أن يسبب انزعاجًا خطيرًا، و لمس عينيك مرارًا وتكرارًا، يعنى إدخال الجراثيم والأوساخ مباشرة فى العين، لذا عند الضرورة تأكد من غسل يديك قبل القيام بذلك.



العين

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الأذن

وضع أصابعك فى الأذن يمكن أن يكون سببًا لعدوى الأذن، لأن الجزء الداخلى من الأذن حساس للغاية ويمكن أن يتلف بسهولة بمجرد خدشه الأذن، وتعريضه للجراثيم والبكتيريا مباشرةً.

ابعد يدك عن الفم

فى المتوسط هناك حوالى 34 إلى 72 سلالات مختلفة من البكتيريا، بعضها مفيد لصحة الفم، ولكن معظمها يسبب العديد من المشكلات الصحية من التسمم الغذائى إلى اضطراب فى المعدة، لذا فكر جيدا قبل وضع يديك فى فمك.



السره

السرة

زر البطن هو بلا شك الجزء الأكثر قذارة فى الجسم حيث أنه موطن لمستوى عالى من البكتيريا ولا يمكن الوصول إليه، حتى بعد الاستحمام الطويل، فقد يحتوى زر البطن على أكوام من البكتيريا والأوساخ فيه، بسبب شكله وحجمه الغريب.