شكرا لقرائتكم خبر عن لو بيحصلك نزيف اللثة بسهولة.. تعرف على خطوات إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لأي شخص أن يوقف نزيف اللثة من خلال زيارة طبيب الأسنان لإعطاء خيار علاجى مناسب للبكتيريا، وتجنب تنظيف الأسنان بالفرشاة بشدة.

كما يساعد تناول نظام غذائي متوازن واستخدام الخيط الطبى لتنظيف ما بين الأسنان، ووفقا لتقرير موقع " Medline Plus" هناك أدوية معينة لعلاج نزيف اللثة التى يصفها لك طبيب الأسنان.

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وقد ينجم نزيف اللثة عن أسباب مختلفة، بما في ذلك تنظيف الأسنان بالفرشاة ، وتقرحات الفم، وأطقم الأسنان السيئة، واضطرابات النزيف، ونقص الفيتامينات، والتغيرات الهرمونية أثناء الحمل، والظروف الطبية مثل السكر، وسرطان الدم، نزيف اللثة يمكن أن يكون أحد أعراض اضطرابات الأسنان المختلفة، وخاصة أمراض اللثة، والتى تسبب تورم وحساسية الأسنان.



نزيف اللثة

وسيقوم طبيب الأسنان بإجراء الفحص المناسب للأسنان لمعرفة السبب الرئيسي للنزيف، وعادةً ما يساعد العلاج المناسب لعلاج نزيف اللثة على تجنب التهاب اللثة أو أمراض اللثة أو اضطرابات الأسنان الأخرى.