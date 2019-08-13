8 أسباب تدفع المراهقات إلى زيارة الطبيب سريعا

نصحت الدكتورة ندى حامد، اختصاصية النساء والتوليد بمصر، المراهقات بزيارة طبيب النساء والتوليد، مع والداتهن، للفحص والاطمئنان إلى التطور الطبيعي لأجسادهنّ.

وقالت عن أهمية الزيارة إنها تُكوّن فكرةً عامةً حول حياة الفتيات الجنسية التناسلية، وإمكانية الحمل والإنجاب لديهن مستقبلاً، مع معرفة مدى نموهن بشكل طبيعي.

ودعت حامد الأمهات إلى ضرورة التمهيد للفتيات عبر شرحِ ما يمكن أن يقوم به الطبيب، بشكل مفصل ودقيق، واستشارتهن عن رغبتهن في هذه الزيارة.

وحدّدت اختصاصية النساء والتوليد 8 أسباب تعجِّل بهذه الزيارة، وهي كالتالي:

1- تأخر البلوغ رغم الوصول إلى سنّ الـ16 من العمر.

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2- عدم تطوّر ونمو الثديين لدى الفتاة بالشكل الطبيعي.

3- البلوغ المبكر (قبل 10 سنوات) وما يرتبط بذلك من قصر في الطول.

4- خلل واضطرابات في الدورة الشهرية، كعدم انتظامها والنزيف أحياناً.

5- الدورات الشهرية المؤلمة.

6- الإفرازات التناسلية غير الطبيعية، إذ تعاني جرّاءها المراهقة من حرقة أو حكة تناسلية.

7- انتشار حب الشباب، ويكون مرتبطاً غالباً بخلل هرموني.

8- اضطرابات الوزن من بدانة زائدة أو النحول الشديد.