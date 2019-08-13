شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعافى من الأزمة القلبية.. 4 أشياء يجب أن تكون معك دائماً لإسعافك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صحة القلب والأوعية الدموية هدف أساسى لنا جميعاً، ولكن يجب أن تهتم بهذا الأمر بشكل أكبر إذا تعرضت لأزمة قلبية أو فشل القلب أو أى حالة طبية طارئة خاصة بأمراض القلب من قبل وتعافيت منها، لأن هذا يزيد من فرص حدوث أزمات أخرى، فى هذا التقرير نقدم لك مجموعة من الأشياء التى يجب أن تظل فى حقيبتك دائماً لإسعافك، بعد التعافى من أى أزمة قلبية، وفقاً لموقع Unity Health.



ادوية القلب

4 أشياء يجب أن تظل معك كإسعافات أولية لصحة القلب

يجب أن يكون معك 4 أشياء طوال الوقت عند الخروج من المنزل، سواء في حقيبة صغيرة أو فى سيارتك أو جيبك.

الأسبرين

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يساعد الأسبرين في تخفيف دمك، والذي بدوره يمكن أن يقلل من احتمالية تشكل جلطات الدم، ومع ذلك، يجب أن تستشير طبيبك حول ما إذا كان يجب تناول الأسبرين بانتظام وكيف يمكن استخدامه إذا واجهت مشكلة أخرى في القلب.

خطة الطوارئ

يجب أن تجهز خطة للطوارئ الخاصة بك، حتى يقرأها أطباء الطوارئ عند تعرضك لأزمة قلبية، وتحتوي خطة الطوارئ الشخصية الخاصة بك على جميع المعلومات اللازمة عن حالتك الصحية، وهى فكرة جيدة أن تبقي هذه الخطة في محفظتك، وأن تخبر أصدقاءك عنها، وتشمل خطة الطوارئ الخاصة بك:

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قائمة الأدوية الحالية الخاصة بك و إذا كنت قد تستخدم جهازًا مزروعًا أو دعامة تاجية، فمن المفيد أن تحمل معلومات حول هذا الجهاز فى خطة الطوارئ الخاصة بك.أرقام تليفونات الأسرة.



شنطة الاسعافات الاولية

دواء موسع للأوعية الدموية

يمكن استخدام دواء يحتوى على مادة ثلاثى نترات الجلسرين في حالة ظهور أعراض اضطرابات في القلب أو ألم في الصدر أو ضغط، وما إلى ذلك، وكذلك قبل ممارسة التمارين الرياضية أو النشاط البدني، وأيضاً يجب أن تسأل طبيبك هل حالتك يناسبها هذا الدواء.

رقم هاتف طبيب القلب

سجل رقم هاتف طبيب القلب الخاص بك على هاتفك، حتى يتمكن أى شخص معك الاتصال به واستشارته إذا حدثت لك أى أزمة طارئة.