شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من التهابات متكررة.. قد يكون لديك انخفاض فى الخلايا الليمفاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشكل الخلايا الليمفاوية عادة ما بين 20 إلى 40 % من جميع خلايا الدم البيضاء ، حسب دليل موقع " MSD" ، حيث يوجد لدى البالغين عادة 1500 خلية لكل ميكروليتر أو أعلى.

وقد تشمل أعراض انخفاض عدد الخلايا اللمفاوية، أو قلتها ، التهابات غير عادية أو مستمرة أو متكررة، بالإضافة إلى توسع الطحال وتورم الغدد الليمفاوية ، ومع ذلك، قد لا تؤدي الحالة بمفردها إلى حدوث أي أعراض، ويعثر الأطباء عادة عليها أثناء التحقق من وجود أمراض أخرى.

ويفسر مرض التصلب اللمفاوي البسيط بأنه قد لا يسبب أي أعراض، لكن الشكل الحاد للحالة يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأمراض البكتيرية والفطرية والطفيلية والفيروسية.



خلايا ليمفاوية

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وتشمل أسباب انخفاض الخلايا اللمفية الالتهابات الفيروسية مثل السل والتهاب الكبد والأنفلونزا وفيروس العوز المناعي البشري، بينما تشمل الأسباب الأخرى نقص المناعة، مثل تلك المرتبطة بالعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، واضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة ، وتلف النخاع العظمي.

وبعض الاختبارات التي يستخدمها الأطباء لتشخيص المرض تشمل اختبار الدم الكامل مع التباين، والذي يحدد بدقة مستوى الخلايا الليمفاوية في عينة، وتشمل الفحوصات الأخرى، التدفق الخلوي الذي يتحقق من مستويات أنواع مختلفة من خلايا الدم، واختبارات العقدة الليمفاوية، واختبارات نخاع العظام واختبارات الدم.