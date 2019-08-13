3756 إصابة بفيروس "شيكونغونيا" في إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الإثيوبية عن إصابة 3756 شخصاً بفيروس "شيكونغونيا"، شرقي البلاد.
وقال فؤاد خضر، رئيس مكتب الصحة في مدينة دير داوا، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن المدينة التي تبعد عن العاصمة أديس أبابا 500 كيلومتر شرقاً تعمل حالياً على تطويق المرض ومنع انتشاره، مشيراً إلى تشكيل فريق طبي متخصص لمجابهة الفيروس وتوعية الناس بأعراضه وسبل الوقاية منه.
ودعا خضر الإثيوبيين إلى استخدام المبيدات الحشرية لطرد البعوض، مؤكداً عدم تسجيل أي حالة وفاة حتى الآن، وأن مرض العدوى انتشر من إقليمي الصومال الإثيوبي والعفر شرقي البلاد.
وأضاف أن سلطات دير داوا وزعت ما يفوق 179 ناموسية مُزودة بمبيد الحشرات، بهدف الوقاية من الفيروس.
ووفق منظمة الصحة العالمية، يعد "شيكونغونيا" مرضاً ينتقل إلى البشر عبر العوض ويسبب حمى وآلاماً في المفاصل، كما تتمثل أبرز أعراضه في الصداع والتقيؤ والإرهاق والأوجاع العضلية، فضلاً عن الطفح الجلدي.
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