شكرا لقرائتكم خبر عن خدعوك فقالوا.. حقائق كاذبة تضر بصحة قلبك أكثر من الحفاظ عليها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرضى القلب يحتاجون إلى رعايه صحية خاصة ونظام غذائى مخصص لظروفهم الصحية ويحتوى على عناصر خاليه من الكوليسترول والدهون المشبعه والتى تؤدى إلى قصور فى عمل الشرايين وتدفق الدم بها، ولكن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة عن تغذية مرضى القلب وتكون لها عواقب صحية أخرى بدلا من أن تكون مفيدة .

ووفقا لموقع "mayoclinic" هناك معلومات ومفاهيم خاطئة وأبرزها استخدام زيت جوز الهند كبديلا صحيا من الزيوت الاخرى والسمن على صحة مرضى القلب ولكن الحقيقة أن زيت جوز الهند يحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعه أكثر من الزبدة بحوالي 50 %، فزيت جوز الهند يرفع مستويات الكوليسترول بمختلف نوعيه النافع والضار أكثر من الزيوت النباتية الأخرى مثل زيت الزيتون.

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المعلومة الخاطئة الثانية يجب عدم تناول مرضى القلب للبيض او صفاره لاحتوائه على نسبه عالية أيضا من الكوليسترول، ولكن أكدت العديد من الأبحاث والدراسات أن معظم الكوليسترول في الجسم يصنع بواسطة الكبد، وليس من خلال النظام الغذائي، وأوضحت الدراسات و الأبحاث أن مستويات الكوليسترول لها علاقة بالدهون التي تتناولها، وهي الدهون المشبعة وغير المشبعة، أكثر من الكوليسترول.

ويحتوي البيض على مغذيات صحية، بما في ذلك الفيتامينان A وD، بالإضافة إلى البروتين، وتناول بيضة واحدة في اليوم لم يرتبط بالمعدلات الأعلى بالنسبة للنوبات القلبية أو السكتة الدماغية ولكن الأخطر منها تناول اللحوم والجبن والتى تزيد بالفعل من نسبة الكوليسترول الضار على القلب.