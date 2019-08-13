القرفة والعسل .. مشروب سحري لحرق الدهون

تعتبر الخلطات الطبيعية الخاصة بمشروب حرق الدهون من أفضل الطرق لحرق الدهون وبأسرع وقت ممكن.

مزيج القرفة والعسل قد يساعد على حرق الدهون و فقدان الوزن، وإليك وصفة سهلة جدا.

لصنع هذا الشراب، ستحتاجين إلى ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من القرفة و 250 مل من الماء. يمكنك استخدام كمية أكثر أو أقل من المكونات طالما أنك تستخدمين كمية أكبر بمرتين من العسل وكمية من القرفة. حضري شراب طازج دائماً.

أولا، اغلي الماء وحركي فيه بعض القرفة. غطيه واتركيه يبرد. أضيفي العسل. تذكري أنه لا يجب أبدا إضافة العسل إلى سائل ساخن.

اشربي نصف الشراب الذي يذوّب الدهون قبل النوم، واشربي الكمية المتبقية في الصباح، قبل الإفطار.

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ملاحظة: هذا الشراب فعال فقط حين يتم شربه على معدة فارغة.





فوائد العسل والقرفة للتنحيف

تخفيض مُعدّلات السكر والكولسترول الضارّ والمؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن.

التخلُّص من البكتيريا والفطريات الموجودة في القناة الهضمية، مما يُساعد على حرق الدهون.



- تثبيط الشهية، والإحساس بالشبع لفترة زمنيَة طويلة خلال ساعات النهار.

- تسريع عمليّة التمثيل الغذائيّ بمُعدّلات أكثر فعالية من الوقت الطبيعيّ

- تسهيل عملية الهضم، ومنع الغازات والانتفاخات.

- تحسين الحالة الصحيّة للجسم بشكلٍ أفضل



يمنح الجسم الطاقة والحيوية اللازمة للقيام بأيِّ مجهودٍ دون تراكم الدهون.