تناول الفيتامينات لا يمنع الإصابة بأمراض القلب

مكملات الفيتامينات هي الوصفة الطبية المفضلة للشخص العادي عندما يشعر بالتعب والإجهاد والحزن، لكن بحثاً صدر مؤخراً ذات صلة بصحة القلب والأوعية الدموية، وجد أن مكملات الفيتامينات لها أثر قليل على صحة القلب بما في ذلك مرض القلب، وطول العمر بشكل عام.

وقال الطبيب إرين دي ميكوس، أستاذ مساعد في طب القلب بكلية الطب جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور الأمريكية، إن البحث أجري نتيجة الشعبية المتزايدة لصناعة المكملات.

وأضاف ميكوس، في البحث الذي نشر في دورية "أنالز أوف إنترنال ميديسين": "بالنسبة للأغلبية الشاسعة للفيتامينات، لم نجد أي فائدة لها سواء في تقليل الوفاة أو في صحة القلب والأوعية الدموية"، رغم أن ما يصل لواحد بين كل شخصين في الولايات المتحدة الأمريكية يتناول نوعاً ما من المكملات أو الفيتامينات.

وراجع البحث أدلة مجمعة من تجارب سريرية عشوائية منفصلة لتحليل فائدة التدخل الغذائي والمكملات في أمراض الأوعية الدموية والقلب.

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بينما قال الطبيب جيفري ليندر، رئيس الطب الباطني والشيخوخة في كلية طب جامعة نورث ويسترن في شيكاغو: "هذه الدراسة تؤكد ما كنا نعتقده، أن هناك القليل للغاية من المكملات أو الفيتامينات، إن وجد أساساً، ويجب أن يتناولها الأشخاص طالما أنهم يتناولون نظاماً غذائياً صحياً"، مضيفاً أن الغذاء يحتوي على كل من المعادن والفيتامينات، ويكون الجسم مصمماً لامتصاصها.

وذكر الطبيب مارك رابات، إخصائي أمراض القلب في شيكاغو، أنه يمكن أن يصف المكملات الغذائية فقط في حال كان المرضى لديهم نقص في الفيتامينات، ويمكن أن يستفيدوا منها لكن هذه ليست الأغلبية.

وأظهرت الدراسة بعض الأدلة التي تفيد بأن الأحماض الدهنية أوميجا 3 يمكن أن تساعد في الحيلولة دون الإصابة بالأزمات القلبية، مؤكدة أن تناول خليط معين من المكملات يشمل الكالسيوم وفيتامين "د" يزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وقال ميكوس: "يتناول الأشخاص هذه الأشياء دون استشارة الأطباء لأنهم يعتقدون أنها غير ضارة، لكنهم قد يتعرضون لآثار جانبية حقيقية".

ومع ذلك، يعتقد ليندر أن الخطر الحقيقي هو أن يهدر المرضى أموالهم في محاولة مضللة لتحسين صحتهم.