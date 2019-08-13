أسباب وأعراض تسمم الحمل.. وكيفية علاجه والوقاية منه

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحدث تسمم الحمل عندما تعاني المرأة الحامل من ارتفاع ضغط الدم، وزيادة نسبة البروتين في البول بعد انتهاء الأسبوع العشرين من الحمل، وقد يتسبب في مضاعفات خطيرة لكلٍ من الأم والجنين، وفيما يلي نتعرف على أسباب وأعراض وعلاج تسمم الحمل وكيفية الوقاية منه.
أسباب تسمم الحمل
- نقص وصول الدم إلى الجنين.
- التهتك في الأوعية الدموية.
- الإصابة بمشكلات في جهاز المناعة.
- سوء تغذية الأم.
- ارتفاع ضغط الدم للمرأة الحامل.
- تكيس المبايض.
- التقدم في العمر.
- التاريخ العائلي للإصابة بالمرض.
- السمنة.
- الحمل بتوأم أو أكثر.
- اضطرابات المناعة وفقر الدم.
أعراض تسمم الحمل
- ارتفاع ضغط الدم.
- زيادة نسبة البروتين في البول.
- الإصابة بالصداع المزمن.
- الإصابة بالزغللة، أو فقدان البصر المؤقت.
- الشعور بالألم في أعلى البطن من الجهة اليمنى.
- الغثيان والقيء.
- نقص نسبة البول.
- تورم الأرجل والأيدي.
- ضيق في التنفس.
- زيادة مفاجئة في الوزن.
علاج تسمم الحمل
حين تصاب المرأة بتسمم الحمل الشديد يقوم الطبيب بوصف الأدوية لها، أو يكون أفضل علاج في تلك الحالة ه, الولادة، حتى لا تتعرض الحامل للتشنجات أو انفصال المشيمة أو النزيف، ويكون ذلك إما بتحفيز الولادة المبكرة طبيعياً طبقاً لاتساع عنق الرحم وسماحه للولادة، أو اللجوء للولادة القيصرية.
عندما تكون الحالة بسيطة، وهناك وقت كاف قبل موعد الولادة، على المرأة أن تحرص على ملازمة الفراش، ليساعد هذا على نمو الجنين بصورة طبيعية.
الوقاية من تسمم الحمل
- الحرص على اتباع تعليمات الطبيب.
- اتباع النظام الغذائي الصحي.
- ممارسة التمارين الرياضية.
- التقليل من استخدام الملح في وجبات الطعام.
- تناول ما لا يقل عن 8 أكواب يومياً من الماء.
- عدم تناول الأطعمة المقلية أو التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون.
- أخذ القسط الكاف من الراحة والاسترخاء قدر المستطاع.
- تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
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