7 إشارات تكشف عن الأمراض.. لون الأظافر يدل على السرطان

يرسل الجسم إشارات مختلفة تعبر عن وجود مشكلات صحية متعددة، تأتي على شكل آلام في المعدة أو صداع أو حتى تغيرات لونية في البشرة أو الأسنان أو الأظافر؛ لذا من المهم فهم وتفسير هذه التغييرات بشكل صحيح.

واستعرضت بوابة الصحة الألمانية "جيزوندهايت.دي" دلالة الإشارات التي يرسلها الجسم، بهدف اكتشاف الأمراض والتعامل الصحيح مع الحالة المرضية.

تشققات الشفاه

يمكن أن يكون سبب هذه التشققات هو الشفاه الجافة واللعق المستمر باللسان على الشفاه، ما يؤدي إلى جفاف الجلد وتشققه، وقد تحدث هذه التشققات أيضا بسبب الالتهابات الفيروسية والبكتيريا والفطريات مثل الهربس البسيط، ويمكن لنقص الحديد وفيتامين B2 أن يؤدي للأعراض نفسها.

ويتعين على المرء استشارة الطبيب في حالة تكرار هذه الأعراض، فحتى أمراض مثل السكري أو الصدفية أو الحساسية قد تكون هي السبب، ويعد العسل من المواد الطبيعية المناسبة لعلاج مثل هذه الالتهابات لخصائصه المضادة للالتهابات والجراثيم.

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ظهور طبقة على اللسان

اللسان الصحي لونه وردي فاتح مع طبقة بيضاء بسيطة، في الغالب تتكون من بقايا الطعام والجراثيم غير الضارة، لكن الطبقات الشديدة التي تغير من لون اللسان بشدة تعد دليلا على المرض، فاللون الأبيض مثلا قد يشير إلى الإصابة بنزلات البرد، والأصفر يدل على اضطرابات الصفراء أو الكبد، ويشير اللون الأحمر إلى الأمراض المعدية ونقص فيتامين B12، ومشاكل الجهاز الهضمي وأمراض الكبد والقلب، فيما يشير اللون البني إلى الأمراض المعوية.

الهالات السوداء وتورم الجفون

عادة ما تكون هذه الأعراض من علامات قلة النوم، لكنها قد تكون إشارة أيضا على نقص الحديد والزنك، وكذلك أمراض الكبد والكلى والتمثيل الغذائي.

الشحوب

يمكن أن يكون له عدة أسباب مثل مشاكل الدورة الدموية، أو عدوى أو انخفاض نسبة السكر في الدم.

اصفرار الجلد والعين

قد يشير اصفرار العين مع الجلد إلى الإصابة باليرقان أو أمراض الكبد.

تساقط الشعر

قد يكون إشارة على مشاكل في الغدة الدرقية وأمراض الأيض.

تغير لون الأظافر

قد يشير اللون الأسود إلى تجمع دموي بالظفر بسبب كدمة، وقد يدل اللون البني أو الأزرق الداكن على وجود وحمة أو الإصابة بالسرطان، وقد يكون اللون الأصفر علامة على اليرقان أو مشاكل في الكبد، واللون الأخضر يشير إلى إصابة بكتيرية.