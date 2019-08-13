شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفتة واللحمة.. أعشاب هتخلصك من الانتفاخ وعسر الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعد تناول الفتة واللحمة قد يتعرض الكثيرون لعسر الهضم والانتفاخ مما يؤثر على صحتهم ويسبب ألم شديد وعدم القدرة على الحركة، وهنا ينصح بممارسة النشاط البدنى بعد تناول الطعام مع تناول بعض السوائل الطبيعة التى تساعد على الهضم.

وحسب ما ذكره موقع blackdoctor فأن أبرز السوائل التى تساعد على الهضم وعلاج الانتفاخ هى:



اعشاب

1:النعناع: يحتوى على بعض الخصائص والمعادن التى تعمل على تخفيف التشنجات وعلاج عسر الهضم.

2:مشروب البابونج: يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى ويعالج التهابات المعدة والتشنجات والتقلصات التى تتعرض لها، كما يعمل على التخلص من الغازات والانتفاخ الشديد.

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3:القرفة:تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعمل على علاج المغص والانتفاخ والتخلص من عسر الهضم.

4:القرنفل:يساعد القرنفل على تقليل الغازات والانتفاخ ويعالج مشاكل عسر الهضم والتقلصات المزمنة.

5:العرقسوس: واحد من المشروبات التى تحتوى على العديد من الفيتامينات والخصائص التى تحد من الانتفاخ وعسر الهضم والتقلصات.