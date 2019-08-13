شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أضرار الإشعاع النووي.. قتل الخلايا والإصابة بالسرطان الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار إعلان السلطات الروسية حدوث انفجار فى قاعدة عسكرية وتزايد مستويات الإشعاع إلى ضرورة التنبيه بمخاطر التعرض للإشعاع النووى.

عرض تقرير موقع " livescience" تأثير التعرض للمواد المشعة بأنه يمكن أن يقتل الخلايا مباشرة أو يمكن أن تسبب طفرات في الحمض النووي، إذا لم يتم إصلاح تلك الطفرات، فقد تتحول الخلية إلى سرطانية، كما أن مادة اليود المشع المنبعثة من الإشعاع يمكن امتصاصها بسهولة بواسطة الغدة الدرقية والتى قد تسبب سرطان الغدة الدرقية.



تأثير العرض للإشعاع على صحتك

المعهد الوطني للسرطان أكد خلال تقرير الموقع أن اليود المشع قصير الأجل يظل موجودا لمدة شهرين فقط بعد وقوع أى حادث، لذا إذا حدث تعرض للهواء بعد ذلك الوقت، فإن اليود المشع لا يشكل خطراً على الصحة، ولكن يظل الأطفال أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، لأن الغدد الدرقية لديهم أصغر بعشر مرات من غدد البالغين، لذا سيكون اليود المشع أكثر تركيزًا فيه.

من ناحية أخرى ، يمكن أن تبقى مادة السيزيوم المشعة في البيئة لأكثر من قرن، ولكنه لا يركز في جزء واحد من الجسم بالطريقة التي يعمل بها اليود المشع.

ما هو مرض الإشعاع

يعتمد خطر إصابة الشخص بالمرض على مقدار الإشعاع الذي يمتصه الجسم، فالأشخاص الذين يتعرضون لمستويات عالية من الإشعاع حوالي 200 رطل (2000 مللي)، قد يصابون بمرض الإشعاع، الذى غالباً ما يكون قاتلاً ويمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض مثل النزيف وتلف أعضاء الجهاز الهضمى.



تأثير الخطر الإشعاعى على صحتك

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تأثير الإشعاع على الأعضاء

تتأثر بعض أجزاء الجسم بشكل خاص بالتعرض لأنواع مختلفة من مصادر الإشعاع :

الشعر

يحدث تساقط الشعر بسرعة وفي كتل مع التعرض للإشعاع عند 200 rems أو أعلى.

الدماغ

نظرًا لأن خلايا المخ لا تتكاثر، فلن تتضرر بشكل مباشر إلا إذا كان التعرض 5000 ريمس أو أكثر.

نظام الدم

عندما يتعرّض الشخص لحوالي 100 رطل، سيتم تقليل عدد خلايا اللمفاويات في الدم، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة، الأعراض المبكرة لمرض الإشعاع تحاكي أعراض الأنفلونزا وقد تمر دون أن يلاحظها أحد ، ما لم يتم إجراء تعداد دموي.

القلب

إن التعرض المكثف للمواد المشعة التي يتراوح وزنها بين 1000 و 5000 رطل من شأنه أن يلحق أضرارًا مباشرة بالأوعية الدموية الصغيرة وربما يسبب قصور القلب والوفاة مباشرة.

الجهاز الهضمي

الأضرار الإشعاعية التي تصيب الأمعاء سوف تسبب الغثيان والقيء الدموي والإسهال، يحدث هذا عندما يكون تعرض الضحية 200 ريمس أو أكثر. سيبدأ الإشعاع في تدمير الخلايا في الجسم التي تنقسم بسرعة.