شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. شاى الخرشوف وعشبة ذيل الحصان لعلاج النقرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النقرس من الأمراض الشائعة التى تسبب ألم والتهاب المفاصل، ويحدث النقرس بسبب تراكم حمض اليوريك في الجسم، وهناك أنواع من الأعشاب الطبيعية يمكنها أن تساعدك على تقليل حمض اليوريك فى جسمك، خاصة أن هذا الحمض يسبب الإصابة بالنقرس وحصوات الكلى، وفقاً لموقع Health

ومن خلال صحتك فى وصفة نتعرف على طريقة عمل شاى الخرشوف وعشبة ذيل الحصان لعلاج النقرس وتقليل حمض اليوريك فى جسمك.



شاى الخرشوف

شاي الخرشوف

يحتوي الخرشوف على أحماض مشبعة بالليوليك وأولييك وكافيين تساعد في تحلل حمض اليوريك والقضاء عليه من مجرى الدم بمجرد امتصاصها من قبل الجسم، كما تساعد الخصائص المدرة للبول للخرشوف على إنتاج البول ، وهو عامل رئيسي في تقليل حمض اليوريك.

مكونات شاى الخرشوف

1 ثمرة خرشوف

2 كوب ماء

الطريقة:

اغسل الخرشوف وقم بإزالة الأوراق الخارجية.ضع الماء في إناء واتركه حتى يغلي.أضف أوراق الخرشوف ، ويترك ليغلي لمدة 5 دقائق وأشربه عندما يبرد.تناول كوبًا من شاي الخرشوف على معدة فارغة وكرره مرة أخرى بعد الظهر يومياً لمدة أسبوعين.



ذيل الحصان

ثانياً: شاي ذيل الحصان

تساعد خصائص ذيل الحصان على زيادة إنتاج البول، مما يساعد على التخلص من حمض اليوريك والسموم الأخرى من الجسم.

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المكونات

1 ملعقة كبيرة من ذيل الحصان (15 جرام)

1 كوب ماء (250 مل)

الطريقة:

-أضف ملعقة كبيرة من ذيل الحصان إلى كوب الماء المغلي.

-غطي الشاي واتركه لمدة 10 دقائق.

-عندما يكون جاهزًا للشرب ، قم بتصفيته وأشربه

-اشرب كوبًا من شاي ذيل الحصان على معدة فارغة وكررها في منتصف بعد الظهر.

-خذ 2 كوب يوميا لمدة 3 أسابيع.