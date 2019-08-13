شكرا لقرائتكم خبر عن ​تعرف على طريقة التعامل مع إصابات الظهر والعنق بطريقة صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إصابات الظهر والعنق من أكثر الإصابات خطورة لأنها قد تؤدى إلى فقد الشخص للحركة طوال حياته نتيجة للتعامل معها بشكل خاطيء عند التعرض للحادث، فإذا تم نقل المصاب من موقع الحادث بطريقة خاطئة يمكن أن يصاب بالشلل الدائم لذا يجب عدم تحريك أى شخص مصاب بهذا النوع من الإصابات من مكانه وانتظار سياره الإسعاف والأشخاص المتخصصين فى ذلك .

ووفقا لموقع "webmed" هناك إسعافات أولية هامة يجب اتباعها عند تعرض أى شخص لإصابات بالظهر أو العنق أهمها استدعاء وحدات الإسعاف فورا لأن لديهم جبائر خاصة بالظهر والعنق كما أنهم على دراية بالطرق المثلى للتعامل مع مختلف الإصابات.

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واهم أعراض إصابة الظهر أو العنق لدى المصاب الذي لم يفقد وعيه الألم الشديد، أما إذا كان المصاب فاقدا للوعي فيجب عدم تحريكه لأنه قد يكون لديه إصابة في الظهر أو العنق أو كليهما وذلك في الحالات التالية، الحوادث المرورية التي تحدث على سرعة تزيد عن 60 كيلومترا في الساعة أو أكثر، السقوط من ارتفاع يزيد عن مترين، تعرض المصاب لضربة مباشرة على الرأس أو العنق أو الظهر، ويجب فى تلك الحالات الحفاظ على إبقاء الشخص ثابت بوضع مناشف ثقيلة أوملاءات ملفوفة على جانبي الرقبة أو امسك الرأس والرقبة لمنع الحركة.

ويجب عدم إمالة الرأس للخلف لفتح مجرى الهواء فى حاه عمل جلسات التنفس الصناعى للمصاب ولكن استخدم أصابعك لإمساك الفك برفق وارفعه للأمام إذا لم يكن لدى الشخص نبض والبدء فى الضغط على الصدر.