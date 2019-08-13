صور.. عجوز بريطانى يبتلع طقم أسنانه أثناء إجرائه عمليه جراحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واقعه غريبة بطلها رجل مسن يبلغ من العمر 72 عاما ظل يبحث عن طقم أسنانه الذى فقده منذ 8 أيام أثناء اجراؤة عمليه جراحية ظنا منه أنه وضعه بمكان ونساه، إلا أن المفاجأة أن طقم أسنانه كان "محشورا" فى حلقه دون أن يشعر.
ووفقا لصحيفة "ديلى ميل " البريطانية ، بدأت القصة بذهاب كهربائى متقاعد البالغ من العمر 72 عامًا إلى المستشفي لإجراء عملية جراحية في بطنه، لكنه عاد بعد ستة أيام بصعوبة في البلع وطعم الدم، وبفحصه وإجراء الأشاعات تبين وجود جسم غريب يشبة طقم الأسنان عالق فى حلقه والذى سقط داخل الحلق أثناء العملية الجراحية.
وخضع الرجل لعملية جراحية لإزالة ورم غير مؤلم في بطنه، وتم إعطاؤه مخدرًا باستخدام قناع للوجه.
واعتقد المريض أن أطقم الأسنان التي كانت تتكون من صفيحة السقف المعدنية وثلاثة أسنان، قد فقدت خلال فترة وجوده في المستشفى، وذهب إلى المستشفى بعد ستة أيام من الجراحة ، وشكا من صعوبة البلع والألم والدم في فمه، ومع إجراء فحوصات ثم كشف عن أطقم الأسنان في صندوق الصوت الخاص به بحلقه.
وقال أطباء في مستشفى جيمس باجيت الجامعي لمستشفى جامعة NHS إن هذه ليست الحالة الأولى من نوعها،حيث تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن ست حالات أخرى مماثلة من أطقم الأسنان التي يبتلعها المرضى.
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