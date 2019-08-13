شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب تورم أسفل العين والجفون.. وطرق علاجها بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما تستيقط من النوم وتتفاجأ بتورم العينين خاصة بالجفون وأيضا عند التقدم فى العمر، وهو ما يؤدى إلى تغير شكل الوجه، وتلك الحالة أكثر شيوعا عند كبار السن نتيجة لضعف الأنسجة حول العينين خاصة فى منطقة الجفون.

ووفقا لما ذكره موقع"مايو كلينك" فإن تلك الحاله تحدث نتيجة انزلاق الدهوة الطبيعية التى تدعم العينين إلى الجفون السفلية مما يؤدى إلى انتفاخ وتورم تلك المنطقة، كما ان هناك سببا آخر فى حدوث تلك الحالة من التورم وهى تراكم السوائل بتلك المنطقة أسفل العينين .

قد يكون تورم العينين وانتفاخ الجفون علامه على وجود مشكلة صحية كامنه تتطلب الفحص العاجل، وتلك الحاله يمكن علاجها بطرق بسيطة فى المنزل مثل عمل كمادات مياه باردة والتى تساعد فى تخفيف التور وقله الانتفاخ .

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هناك عده أعراض مصاحبه لتورم المنطقة أسفل العينين وهى ورم خفيف، ترهل الجلد ، ظهور هالات سوداء تؤثر على الشكل العام للوجه.

يجب التوجه إلى الطبيب فورا فى حاله زيادة الروم أو احمرار العينين لأن فى هذه الحاله يكون هناك سبب مرضى كبير وراء هذا الأمر ومن أهمها أمراض الغدة الدرقية أو الالتهابات أو الحساسية.

وتأتى أشهر الأسباب وراء تورم جفن العين وتورمه نتيجة للتقدم في العمر وضعف الانسجه والعضلات بالمنطقة المحيطة بالعينين مما يؤدى إلى ترهلها وتراكم السوائل بسهولة بها نتيجة الافراط فى تناول الاملاح وقله ساعات النوم وأيضا التدخين، كما أن العديد من حالات الحساسيه يصاحبها تورم العينين والجفون ،وقد تكون الانتفاخات أسفل العين متوارثة في العائلات.