شكرا لقرائتكم خبر عن حتى فى الإجازات.. اعرف فوائد النوم بميعاد على صحتك وضبط ساعتك البيولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأرق وعدم القدرة على النوم بسرعة لفترات طويلة أزمة يعانى منها الكثيرون بالعالم، حيث أكدت العديد من الأبحاث أن مقدار النوم الذي يحتاجه كل شخص يتغير مع تقدم العمر، مشيرة إلى أنه بشكل عام يحتاج البالغون إلى ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم الجيد في اليوم، حيث يلعب النوم دورًا مهمًا في التأثير على الصحة وحماية صحتك البدنية وصحتك العقلية ونوعية الحياة والسلامة.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" فإن النوم الكافي يحسن التعلم، ويساعدك على اتخاذ القرارات ، ويساعد على الحفاظ على صحة القلب وتوازن الهرمونات، ويحمي جهاز المناعة، وعلى العكس فقد تم ربط نقص النوم بسلوك المخاطرة والاكتئاب وزيادة خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري ، الأمر الذى قد يودي بحياة أكثر من 800 شخص سنويًا بسبب حوادث المركبات المرتبطة بالإرهاق.

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نصائح للحصول على قدر كاف من النوم بسهولة وهى:وضع جدول منتظم للنوم

يمكن لجدول نوم منتظم أن يساعد في ضمان حصولك على قسط كاف من النوم، حاول أن تذهب إلى النوم وتستيقظ في نفس الوقت كل يوم حتى في عطلة نهاية الأسبوع، حيث تحتوي أجسامنا على ساعة داخلية تسمى الإيقاع اليومي، والتي تميل إلى أن تتزامن مع دورة النهار والليل، وإيقاع الساعة البيولوجية الخاص بك ، أو دورة النوم و الاستيقاظ ، في حلقة تدوم 24 ساعة وتتراوح بين النعاس واليقظة على فترات منتظمة.

يعمل إيقاع الساعة البيولوجية بشكل أفضل مع عادات النوم المعتادة ، مثل الحفاظ على نفس وقت النوم ووقت الاستيقاظ يمكن لعوامل مثل التوقيت الصيفي أو تأخر الرحلة أو البقاء مستيقظًا لمشاهدة برنامجك التلفزيوني المفضل أن تعرقل إيقاع الساعة البيولوجية وتجعلك تشعر بالاضطراب ، فضلاً عن تعطيل قدرتك على التركيز.

وأظهرت الأبحاث الحديثة أن انتظام النوم يرتبط بمستويات أعلى من السعادة في الصباح والمساء ، والصحة ، والهدوء خلال الأسبوع ، بينما ترتبط أنماط النوم غير المنتظمة بالأداء الأكاديمي الضعيف ، وتأخر مواعيد النوم والاستيقاظ ، والتأخير في إصدار هرمون الميلاتونين المعزز للنوم، إذا كنت تعاني من النوم ، فحاول التمسك بنفس روتين النوم وقد تجد أنه بعد فترة من الوقت ، قد لا تحتاج إلى إنذار.