مجلة صحية تكشف أضرار الماء على البشرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مجلة معنية بشؤون الصحة والموضة عن أن الغسل المتكرر للبشرة الجافة بالماء يتسبب في تلف الطبقة الطبيعية الواقية ويجعل البشرة متشققة، ونصحت باستعمال الماء والصابون باعتدال عند تنظيف البشرة الجافة.

وأشارت مجلة "جود هيلث" إلى أن البشرة تفقد نضارتها عند الغسل، وهو الأمر الذي تصعب استعادته بواسطة الكريمات مرة أخرى، موضحة أن عدد مرات غسل البشرة يوميا يرتبط بنوع البشرة وطبيعة الأنشطة البدنية التي يمارسها الشخص.

وذكرت المجلة المعنية بشؤون الصحة والموضة أنه "غالبا ما يمكن تنظيف البشرة الدهنية بالماء والصابون بصورة مثالية، أما البشرة الجافة فمن الأفضل استعمال الماء بدرجة أقل".

وأوضحت أنه "عند الاستحمام يكفي تنظيف المناطق كثيفة الرائحة، مثل الإبطين ومنطقة الأعضاء التناسلية، بصابون معتدل، أما أجزاء الجسم الأخرى فيمكن تنظيفها بماء فاتر".

وحذرت "جود هيلث" من الغسل المتكرر للبشرة الجافة بالماء، موضحة أنه "يتسبب في تلف الطبقة الطبيعية الواقية، كما أن الصابون يعمل على زيادة هذا التأثير الضار".