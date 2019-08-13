شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النظام الغذائى النباتى الصحى بدلا من اللحوم يحميك من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة " boldsky " أن اتباع نظام غذائي صحي قائم على النبات ، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بالأغذية المعتمدة على الحيوانات.

ووفقا لدراسة تم نشرها في مجلة جمعية القلب الأمريكية (JAHA) ، فإن الأشخاص الذين يتضمنون حمية نباتية في وجباتهم هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بالمقارنة مع أولئك الذين يستهلكون اللحوم الحيوانية والكربوهيدرات المكررة في كثير من الأحيان.



النظام الغذائى النباتى يحمى من اممراض القلب

Advertisements

ولاحظ الباحثون أن 12168 شخصا في منتصف العمر ، توفي منهم حوالي 5436 ، بينهم 1565 توفوا بسبب أمراض القلب، وفقا للدراسة، حيث تبين أن تناول كميات كبيرة من المنتجات الحيوانية والكربوهيدرات المكررة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 31% إلى 32%، و18% إلى 25% في حالة الأمراض الأخرى.

وأشارت الدراسة إلى أن الوجبات الغذائية النباتية تزداد شعبية، وتوفر دراستنا المزيد من الأدلة التي تؤكد بأن تناول نظام غذائي نباتي يمكن أن يكون مفيدًا لصحة قلبك، حيث يجب على الناس استهلاك ما يكفي من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وأن يشمل غذاؤهم على النظام الغذائى النباتى المحتوى على الخضروات الصحية ، وأن يشمل النظام على 3 وجبات صحية نباتية.

وقالت الصحيفة أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة الصحية ذات الأصل النباتي، وعدد أقل من الأطعمة الحيوانية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب أيضًا، موضحة أنه في حالة الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا غير صحي قائم على النبات، لم تكن النتيجة جيدة أيضًا.