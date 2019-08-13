تعليم الأطفال حرف النون

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 01:34 مساءً - أنا النحلة وأنا الدبور ، هذه اللعبة الجميلة التي تعلمناها منذ صغرنا، يمكن أن تكون مدخلاً لكي يتعلم طفلك حرف النون من كلمة نحلة، أنت وصلت مع طفلك إلى حرف النون فقد قطعت شوطاً طويلاً وعليك أن تكملي باقي الحروف، والآن يشرح لك معلم التربية الدنيا وسيم يوسف طريقة تعليم الطفل حرف النون كالتالي:

طريقة التنقيط

تعتبر طريقة التنقيط من أفضل الطرق وأسرعها لتعليم الأطفال كتابة الحروف.

يجب أن تتأكد الأم من أن عضلات اليدين والأصابع قوية.

تبدأ بامساك يد الطفل في البداية.

ثم تتركه يكتب الحرف لوحده متتبعاً النقط بحيث يوصل بينها بخطوط غير متعرجة، مع مراعاة الترتيب والنظافة .

وصف حرف النون

عبارة عن طبق صغير بداخله نقطة.

النقطة فوقه مثل قطرة الماء أو المطر وتنتظر ان يسمح لها بالنزول.

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نبدأ في البحث عن كلمات بها حرف النون مثل نحلة، نادي.

نصف له حرف النون في بداية الكلمة ووسطها.

ثم نلفت نظره أن الحرف له عدة أشكال.

وحرف النون في نهاية الكلمة قد يأتي منفصلاً مثل كلمة حنان

وقد يأتي مرتبطاً مثل كلمة فلسطين، سكين.

قصة حرف النون:

لكل حرف قصة ويجب ان تبدعي في رواية قصة قصيرة من تأليفك عن حرف النون كالتالي:

نسرين بنت صغيرة، ولها ضفيرة وشعر ناعم، سكنت نسرين عند جدتها لأنها مريضة، تحب نسرين البسكويت من صنع جدتها، وحاولت أن تصنع البسكويت، ولكنها خافت من النار، فماذا تفعل؟

أطلبي من طفلك أن يحاول أن يجد حلاً لمشكلة نسرين بحيث تكون تكملة القصة بها عدة كلمات تحتوي على حرف النون.

تعليم حرف النون بالمجسمات

اصنعي حرف النون من الفوم وضعيه أمام عيني طفلك.

وضعيه مرة ثانية بين مجموعة من الحروف وأطلبي منه أن يستخرج حرف النون.

وهكذا يستطيع الطفل أن يكون كلمات وفي نفس الوقت يتعلم الحرف بسهولة ويستخرجه.

خطوة أخيرة: حاولي أن يكتب حرف النون غيباً وأخبرينا بالنتيجة....