كيف أعرف أن طفلي ينمو ضمن المعدل الطبيعي للطول؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 أغسطس 2019 01:34 مساءً - يتم ذلك بالاستعانة بشكل منحنى النمو، وفيه يوضع الطول المقابل للعمر، فإذا كان الطول أقل من منحنى (3%) فهذا يدل على وجود قصر في القامة.

يحدثنا عن هذا الموضوع اختصاصي جراحة العظام والمفاصل الدكتور حازم السويدي ....

نقاط يجب على الأهل الانتباه لها

- تأخر البلوغ قد يتسبب في قصر القائمة وتأخر النمو.

- يرتبط القصر بالأمراض الوراثية مثل التقزم أو نقص هرمون النمو.

- لا يوجد غذاء معين له تأثر مباشر في زيادة الطول أو القصر.

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- بعض الأجناس والأعراق تتمايز بالطول أو القصر.

نمو الجسم ورسوم بيانية

كلما كانت المقاييس طبيعية كان هذا دليلاً على أن الأمور تسير على ما يرام؛ لكن هذا يخضع لعوامل خاصة ومنها:

1 - كل دولة أو مجموعة دول لها معدلات أوزان و أطوال خاصة بها.

2 - هناك فرق بين معدلات نمو الذكور والإناث؛ لذلك تستخدم مقاييس خاصة بكل جنس،

3 - يعمد الأطباء إلى استخدام رسم بياني يعطي الطول أو الوزن حسب العمر والجنس، وفي العادة يكون العمر وفي أسفل الرسم وفي أحد جانبي الرسم يكون الطول أو الوزن، وما على الشخص إلا وضع علامة عند طول الطفل أو وزنه حسب عمره، ثم يقارن بين مكان العلامة، وبين المعدلات الطبيعية.