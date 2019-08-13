إنفوجراف.. 10 أعراض جانبية للعلاج الكيماوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشعور بالغثيان من الأعراض الشائعة للعلاج الكيماوي؛ لذا يجب تناول الطعام على فترات متقطعة وبكميات قليلة، مع ضرورة الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والمعلّبة، والمشروبات الغازية والقهوة والطعام الحار.

ونصحت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي أي شخص يعالج بالكيماوي بالاهتمام بوجبة الإفطار الغنية بالبروتين؛ لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة ما يمكنه من ممارسة أنشطته اليومية بشكل طبيعي.

ويعدّ العلاج الكيماوي من العلاجات القوية التي تترك آثاراً جانبية أبرزها سقوط الشعر، فضلا عن أعراض أخرى يستعرضها الإنفوجراف التالي.



