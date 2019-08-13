شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. أضرار الملح الزائد فى الطعام على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ من الأشخاص يحبون إضافة الملح إلى طعامهم، ولكن الملح من الأشياء التى إذا زادت فى طعامك وأكثرت منها قد تؤدى لأضرار صحية عديدة على جسمك، فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على أضرار الإفراط فى تناول الملح وتأثيره على صحتك، كما نشر موقع Unity Point.

المعدل الصحى لتناول الملح يومياً

-يتراوح من 1500 وحتى 2.300 ملليجرام كحد أقصى يومياً.

-يجب أن تقل النسبة للمصابين بارتفاع ضغط الدم.





أضرار الملح الزائد فى الطعام

1ـ ارتفاع ضغط الدم

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يرتبط الكثير من الملح بارتفاع ضغط الدم.

2ـ أمراض القلب

إذا كنت تعانى من أمراض القلب فإن الملح الزائد يسبب احتباس السوائل، مما قد يؤدى إلى ضيق التنفس.

3ـ وظائف الكلى

تناول الكثير من الملح يؤدى للاحتفاظ بالسوائل، مما يؤدى إلى زيادة الوزن والانتفاخ وقلة التبول ويؤثر على وظائف الكلى.

4ـ مرض السكرى

تناول الكثير من الملح يزيد من خطر حدوث مضاعفات مرض السكري.