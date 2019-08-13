لو اسمريتى من المصيف.. 3 طرق طبيعية للتفتيح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة التعرض للشمس لفترات طويلة مع نزول البحر تتعرض البشرة للاسمرار الشديد والحروق والالتهابات، وهنا قد تضطر بعض السيدات لاستخدام كريمات التفتيح ولكنها قد تحتوى على مواد كيميائية تزيد من اسمرار البشرة والبقع الداكنة، وحسب ما ذكره موقع care فإن هناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد على تفتيح البشرة وهى:الليمون والعسل
يحتوى الليمون على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تفتيح البشرة وعلاج البقع الداكنة بها كما يحتوى على العسل على نسبة عالية من المواد التى تساعد على الترطيب وعلاج الالتهاب، وذلك عن طريق خلط معلقة من العسل الابيض على نصف ليمونة وتطبيق الخليط على البشرة وتركه لمدةربع ساعة ثم غسله بالمياه الفاترة.
ليمون
يعتبر الزبادى من الطرق الطبيعية التى تعمل على ترطيب ونضارة البشرة وتفتيحها، لذلك ينصح بخلط معلقتين زبادى مع معلقة عسل ابيض وتطبيق الخليط على البشرة وتركه لمدة تلت ساعة ثم غسله .
عسل ابيض
البابايا
تحتوى على انزيمات تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار والالتهاب ، فمن الممكن هرس البابايا وتطبيقه على البشرة أو وضع معلقة من العسل الابيض على البابايا وتطبيق الخليط على البشرة وتركة لمدة نصف ساعة.
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