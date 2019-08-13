أسباب وأعراض عسر الهضم وكيفية علاجه بالعسل والأعشاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد عسر الهضم من أمراض الجهاز الهضمي الأكثر انتشاراً، وعادة يحدث عسر الهضم نتيجة الإفراط فى تناول الطعام والمشروبات، والذي ينتج عنه ألم قد يكون حاداً أو خفيفاً، كما يشعر الإنسان بامتلاء معدته بشكل سريع، وينتج عن عسر الهضم الإصابة بالغازات والتجشؤ والحرقان الذي يصيب عنق المعدة، وفيما يلي نتعرف على أسباب وأعراض عسر الهضم، وكيفية علاجه بالعسل أو بالأعشاب.

أسباب عسر الهضم: يحدث عسر الهضم نتيجة الإفراط في تناول وجبات الطعام مع عدم المضغ بالشكل الجيد، مما يصيب الجهاز الهضمي بالاضطرابات ومن أهمها الإصابة بعسر الهضم.

تناول الأطعمة الحارة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التوابل.

الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون.

النوم المباشر بعد تناول الطعام يعد من أهم أسباب عسر الهضم.

الإفراط في تناول المشروبات الغازية، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

تناول الأدوية دون إشراف الطبيب، خاصة المسكنات والمضادات الحيوية.

الإصابة بالقولون العصبي والتعرض إلى جرثومة المعدة والالتهابات المختلفة التي تصيب المعدة. أعراض عسر الهضم: الإصابة بالانتفاخ في الجزء العلوي من البطن، والذي يحدث بسبب تراكم الغازات.

الشعور المستمر بالغثيان والقيء بشكل مستمر.

الشعور بامتلاء المعدة فور تناول الطعام.

فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

الإصابة بالألم الشديد في البطن.

صعوبة البلع. علاج عسر الهضم بالأعشاب: 1. اليانسون

يحتوي اليانسون على الزيوت الطيارة ومن أهمها الأنثينول، والذي يساعد على الحفاظ على الجهاز الهضمي والتخلص من عسر الهضم، كما أنه من الأعشاب الطاردة للغازات.

يتم تناول مغلي اليانسون المحلى بعسل النحل عند الشعور بأعراض عسر الهضم مرتين خلال اليوم. 2. النعناع

Advertisements يستخدم النعناع لتهدئة المعدة وعلاج عسر الهضم، وهذا لأنه يحتوي على تأثير مخدر، كما أنه يساعد على التقليل من الشعور بالغثيان والقضاء على الإسهال، كما أنه يقلل من تقلصات الأمعاء.

يساعد النعناع على التخلص من الغازات وعلاج انتفاخ البطن والآلام التي تصيب البطن، ويمكنك تناول كوب من النعناع المغلي فور الشعور بعسر الهضم. 3. الكركم

يعد الكركم من المكونات المميزة التي لها الكثير من الفوائد في التخلص من الأمراض، ومن هذه الفوائد أنه يساعد على علاج التهاب المفاصل وتحسين وظائف الكبد، بالإضافة إلى علاج عسر الهضم.

يساعد الكركم على علاج الإسهال وحرقة المعدة والتخلص من الانتفاخ، وهذا لأنه يحتوي على مادة الكركمين التي تساعد على تحفيز عمل المرارة. 4. الشمر

الشمر يساعد على التخلص من الغازات والتشنجات، وله قدرة رائعة على علاج عسر الهضم وأعراضه المختلفة، كما أنه طارد جيد للغازات.

يتم غلي أوراق الشمر وتناولها 3 مرات يومياً، ومن الممكن مضغ ملعقة صغيرة من الشمر للتخلص من عسر الهضم. 5. البابونج

البابونج من الأعشاب التي تساعد على التخلص من الأحماض الهضمية التي توجد بالمعدة، فضلاً عن أنه يساعد في علاج عسر الهضم.

عليك بتناول كوب من مغلي البابونج المحلى بالعسل قبل تناول الطعام للتخلص من أعراض عسر الهضم. علاج عسر الهضم بالعسل:

العسل من أفضل المكونات على الإطلاق التي تساعد على علاج أمراض المعدة والجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أن العسل يساعد على علاج عسر الهضم بكفاءة عالية والتخلص من حرقة المعدة.

من الممكن تناول ملعقة كبيرة من العسل مذابة في كوب من الماء الدافئ وتناوله قبل وجبات الطعام بحوالي ثلث ساعة.

من الممكن إضافة العسل إلى مشروبات الأعشاب المختلفة للتخلص من حالات عسر الهضم التي تصيب الإنسان.

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