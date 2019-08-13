شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. ارتفاع نسبة السكر بالدم لفترات طويلة قد يؤدى لبتر أحد الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر من الأمراض المزمنه التى لها مضاعفات خطيرة على الصحه من بينها التأثير على الأطراف والسمع والنظر، ومن أشهر المضاعفات المصاحبه لمرض السكر الاصابة بالقدم السكرى نتيجة ارتفاع مستوياته بالدم،مما يؤدى إلى وجود اعتلال ومشاكل بعصب القدم وقد يصل الأمر على تسوس العظام وضرورة بترها، حسبما ذكر موقع " medicalnewstoday".

مرض السكري يحدث نتيجة إنتاج الأنسولين الخاطئ أو غير الكافي أو حساسية منخفضة للأنسولين، وهو الهرمون الأساسي المسؤول عن مساعدة الخلايا على امتصاص السكر من الدم لاستخدامه في الطاقة، عندما لا تعمل هذه العملية بشكل صحيح ، يظل السكر منتشرًا في الدم ، مما يسبب مشاكل صحية.

ويؤدى ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة إلى إتلاف العديد من مناطق الجسم ، بما في ذلك القدمين، فمرض السكري مسؤول عن أكثر من 50 بالمائة من جميع عمليات بتر القدم.

الاعتلال العصبي السكري يمكن أن يخدر القدمين، مما يقلل من الوعي بالجروح والالتهابات والأحذية الضيقة، وبمرور الوقت يمكن أن يسبب مرض السكري تلف الأعصاب الذي يؤدي إلى خدر في القدمين هذا يمكن أن يجعل من الصعب على مرضى السكري الشعور بالإحساس في أطرافهم.

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كما تجعل هذه الحالة من الصعب على الشخص المصاب بالسكري الشعور بالتهيج أو وجع أو التهاب في القدمين قد لا يلاحظون عندما يتم فرك أحذيتهم يمكن أن يؤدي هذا النقص في الإحساس إلى زيادة خطر حدوث جروح وقروح وبثور.

وإذا كان الشخص لا يتلقى العلاج من العدوى يمكن أن تتطور القرحة وحتى الغرغرينا، إذا كان الشخص مصابًا بالغرغرينا ، فقد يحتاج إلى بتر الطرف فورا.

ومرض السكري يؤدي إلى تغيرات في الأوعية الدموية ، بما في ذلك الشرايين المؤدية إلى الأطراف ومنها اليدين والقدمين ، مما يقلل من تدفق الدم إلى كليهما، ويؤدي انخفاض تدفق الدم إلى الألم والعدوى والجروح التي تلتئم ببطء إذا أصيب الشخص بعدوى شديدة ، فقد يوصي الطبيب بالبتر.