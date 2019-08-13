شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تتخلص منها اعرف سببها.. أسباب رائحة الفم الكريهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رائحة الفم الكريهة من المشاكل المزعجة التى تسبب الإحراج والإزعاج، ويمكن التخلص من رائحة الفم الكريهة من خلال معرفة الأسباب التى تؤدى لها وعلاج هذه الأسباب، بحسب ما ذكر موقع Net doctor.

أسباب رائحة الفم الكريهة

هناك سبعة عوامل يمكن أن تسهم في رائحة الفم الكريهة، وتشمل ما يلي:

عدم تنظيف الأسنان

هذا هو السبب الأكثر شيوعا لسوء رائحة الفم والذي ينبع من تراكم البكتيريا الزائدة في الفم، تعمل هذه البكتيريا على تحطيم جزيئات الطعام، وتنتج مركبات الكبريت ذات الرائحة الكريهة.

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الأطعمة ذات الرائحة

الثوم والبصل يسبب رائحة الفم الكريهة، وهذا ليس فقط لأن البقايا تتراكم في فمك، بعد أن يتم هضمه ، يتم تناول المواد الكيميائية من الثوم عن طريق الدم، ويتم طردها من خلال رئتيك والتنفس.

جفاف الفم

اللعاب هو أفضل علاج للقضاء على البكتيريا والمساعدة في الحفاظ على نظافة فمك، يحدث جفاف الفم بشكل طبيعي عند النوم ، بسبب انخفاض إنتاج اللعاب أثناء الليل، مما يؤدي إلى رائحة التنفس السيئة فى الصباح.

شرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب الفم جيدًا أمر ضروري للحفاظ عليه نظيفًا. وتناول الأطعمة التى تعزز إنتاج اللعاب مثل الخضروات النيئة والفواكه.

ارتجاع المرئ

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الارتجاع أو الحموضة، حيث تتدفق محتويات المعدة إلى المريء ، يمكن أن يكون رائحة النفس الكريهة من الأعراض الشائعة، لذا يمكن علاجه من خلال تخفيف الأعراض وتجنب الأطعمة المسببة للحموضة مثل:القهوة والمشروبات الغازية والشوكولاتة والطماطم والحمضيات.