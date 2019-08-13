"النوم مع النحل" أحدث طرق علاج آلام الظهر في ليتوانيا

يكتسب العلاج بالنوم مع النحل شعبية في ليتوانيا، حيث يقول صاحب مركز للعلاج بهذه الطريقة إنها تساعد على تخفيف الآلام ومعالجة أمراض متنوعة، يعتمد أسلوب العلاج البديل على النوم في غرفة واحدة مع الصناديق التي يربى فيها النحل، بحسب "رويترز".

ويقول صاحب مركز للعلاج بهذه الطريقة والتي تسمى العلاج بالنحل إنها تساعد في تخفيف الآلام ومعالجة أمراض متنوعة من خلال الطاقة الناتجة من رفرفة النحل لأجنحته.

ويوضح زيدروناس جابرتاس الذي يدير المركز في قرية كاونيتيسكس، شمالي ليتوانيا، أنه أصبح معتادا على استخدام هذه الطريقة منذ سبع سنوات بعد أن اكتشف فائدتها في تخفيف آلام الظهر.

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وعلى الرغم من أن أصدقاءه كانوا في البداية يشككون في جدوى هذه الطريقة، يقول جابرتاس إن نحو 500 زبون يأتون إلى المركز سنويا في الفترة ما بين مايو/ أيار وسبتمبر/ أيلول.

ولطالما ارتبط النحل بعلاجات الطب البديل حيث تستخدم جميع منتجات النحل، مثل العسل والصمغ (البروبليس) وحتى السم، لعلاج العديد من الأمراض.

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