سارة فيرجسون تغادر قصر بالمورال بسبب وصول زوج الملكة اليزابيث لقضاء إجازته

أُجبرت سارة فيرجسون دوقة يورك، على مغادرة بالمورال أمس، القصر الاسكتلندى، والذى تقضى فيه الملكة اليزابيث، عطلتها الصيفية، وذلك بعد وصول الأمير فيليب، دوق إدنبره مبكرًا لقضاء إجازته الصيفية.



إذ كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن الأمير فيليب، رفض أن يكون تحت نفس السقف في مكان واحد مع سارة فيرجسون منذ طلاقها من الأمير أندرو في عام 1996، ويقال إنه يتهمها بإهانة الملكة والأسرة الملكية علانية.



وكان البعض يأمل أن يكون ظهورهم سويًا في حفل زفاف الأميرة يوجين العام الماضي بمثابة إشارة إلى تحسن العلاقات.

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لكن مصادر من داخل بالمورال قالت إن الدوقة، التي وصلت مساء الخميس، اضطرت إلى المغادرة بشكل غير متوقع إلى لندن، مما أثار تكهنات داخل العائلة المالكة.



إذ تم رصدها وهي تلتقط طائرة الخطوط الجوية البريطانية في مطار أبردين القريب بعد ظهر أمس.

وبدأت الملكة السماح للدوقة سارة فيرجسون بالانضمام إلى التجمع العائلي السنوي في بالمورال منذ حوالي ست سنوات.

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وقال مصدر من الداخل، إلى أن الدوقة، غادرت اليوم قبل وصول الأمير فيليب زوج الملكة، وكان من المتوقع أن تقضي ما يصل إلى أسبوع مع الأمير أندرو وابنتيه الأميرة بياتريس والأميرة يوجين في القلعة.

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