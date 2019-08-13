شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك..كيف يعمل القلب وما الذى يجعله ينبض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القلب هو أهم عضو في الجسم، فهو مجموعة متنوعة من الطبقات والغرف والصمامات التي تضخ الدم والمواد المغذية والأكسجين حول الجسم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من خلال "اعرف جسمك" نتعرف على تشريح وعمل القلب وما الذى يجعله ينبض، وفقاً لموقع Net doctor.



عضلة القلب

ما هو القلب؟

القلب عبارة عن عضلة مجوفة وعادةً ما توجد على يسار عظمة الصدر، وهو العضو الأكثر أهمية في الجسم فهو المسئول عن توصيل الدم والأكسجين والمواد الغذائية حول الجسم.

متوسط ​​وزن القلب الصحي بالنسبة للنساء هو (255 جرام)، يكون قلب الرجل عادة أكبر قليلاً حوالى (300 جرام)، وهي تتألف من طبقات متعددة وصمامات وغرف:

يتكون كل قلب من ثلاث طبقات:

-بطانة داخلية تسمى الشغاف.

-الطبقة الوسطى من العضلات تسمى عضلة القلب.

-كيس خارجي مملوء بالسوائل.

الغرف في القلب

ينقسم القلب إلى أربع غرف:

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-الأذين الأيمن والأذين الأيسر هما الغرف العلوية للقلب.

-البطين الأيمن والبطين الأيسر هما الغرف السفلية.

-جدار عضلي يسمى الحاجز يفصل بين الجانبين الأيمن والأيسر للقلب.

الصمامات في غرف القلب

كل غرفة بها صمامات الصمامات لها أسماء مختلفة: الصمام ثلاثي الشرفات ، الصمام التاجى، الصمام الرئوى، الصمام الأبهري .

كيف يعمل القلب؟

تنقبض عضلة القلب على مرحلتين لإخراج الدم من القلب، هذا هو المعروف باسم الانقباض. في المرحلة الأولى ، تتقلص الغرف العلوية (الأذينين) في نفس الوقت ، مما يدفع الدم لأسفل إلى الغرف السفلية (البطينين).

يتم ضخ الدم من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن ومن الأذين الأيسر إلى البطين الأيسر.

في المرحلة الثانية ، تقلص الغرف السفلية لدفع هذا الدم من القلب إلى الجسم إما عن طريق الشريان الرئيسي (الشريان الأورطي) أو إلى الرئتين لالتقاط الأكسجين، ثم يرتاح القلب يملأ الدم القلب مرة أخرى، وتتكرر العملية، والتي تستغرق جزءًا من الثانية.

تنقبض عضلة القلب على مرحلتين لإخراج الدم من القلب.