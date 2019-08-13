شكرا لقرائتكم خبر عن أبو اللُكيم..كيف تنتقل عدوى التهاب الغدة النكافية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الغدة النكافية أو أبو اللكيم من الأمراض الفيروسية الشائعة والمعدية وتصيب الأطفال بشكل كبير، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض الغدة النكافية وعلاجها، وفقاً لموقع Doctor



تورم الوجه من الجانب من اعراض النكاف

ما هو النكاف أو التهاب الغدة النكافية؟

النكاف مرض فيروسى معدى، وهو المرض الذي يمر بأطول فترة حضانة ويمكن أن يستغرق ما يصل إلى 3 أسابيع من الإصابة حتى ينتشر بالجسم، ويعتبر الفيروس معدي لمدة يومين أو ثلاثة أيام تقريبًا وحتى سبعة إلى ثمانية أيام من تفشي المرض.

طرق العدوى بالتهاب الغدة النكافية

النكاف هو عدوى فيروسية تنتشر عن طريق القطرات المحمولة جواً من الأنف أو الحلق، و على الرغم من أن الأطفال الصغار يمكن أن يصابوا بالنكاف ، إلا أن المرض هو الأكثر شيوعًا بعد سن الثانية. اليوم ، يتم تحصين معظم الأطفال ضد النكاف بتطعيم MMR (الحصبة ، النكاف ، الحصبة الألمانية).

يدخل الفيروس الجسم عبر الشعب الهوائية ، ثم يمر حول الجسم في مجرى الدم، يمكن أن ينتهي الأمر في كل مكان تقريبًا - الكلى والغدة الدرقية والبنكرياس والغدد الجنسية ، وليس أقلها الغدة اللعابية، الفيروس ينتشر في الغدد اللعابية النكفية ، التي تقع في الخدين فقط أمام الأذنين.

أعراض النكاف

النكاف عادة ما يبدأ مع يومين من الانزعاج وارتفاع درجة الحرارة. ويلي ذلك شعور غير مريح في عظم الفك، ترافق لاحقًا مع تورم في الغدد النكفية.

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-غالبًا ما يحدث التورم بشكل غير متساوى ، على جانب واحد من الوجه قبل الآخر.

-قد ترتفع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية وقد يشعر التورم والالتهاب، تلتصق شحمة الأذن ويظهر وجه الطفل في النهاية منتفخ للغاية.

-يعاني الطفل من الألم عند فتح فمه.

-في الحالات الخفيفة ، قد يستمر التورم من ثلاثة إلى أربعة أيام فقط، ولكنه قد يستمر لمدة أسبوع أو أكثر.

يتضمن علاج النكاف علاج الأعراض من استخدام مسكنات لتخفيف الألم وتقليل الالتهاب والتورم مع البقاء في السرير.