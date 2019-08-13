شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح للحفاظ على مينا الأسنان وتقويتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفر مينا الأسنان الحماية من أضرار مختلفة من العوامل المادية، وهناك العديد من العوامل التى يمكن أن تسهم فى تلف الأسنان بالمينا التى لا تنمو مرة أخرى.

ووفقا لتقرير موقع " webmd" إليك بعض النصائح لتقوية مينا الأسنان.

الابتعاد عن تناول الأطعمة الحمضية

تزيد الأحماض من تآكل مينا الأسنان، لأن الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الحمض يمكن أن تلحق الضرر بمينا الأسنان وتشمل الليمون والصودا الغازية وغيرها من الأطعمة التى تحتوى على حامض الستريك.

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اتبع قاعدة الفرشاة والخيط الطبى

القاعدة الأساسية للحصول على فم صحى هى استخدام الفرشاة والخيط وغسول الفم، فهى قاعدة يجب أن تعلم أطفالك التى تبقى فمك بصحة جيدة لمدى الحياة.



الأسنان

اتباع نظام غذائى غنى بالكالسيوم

مجرد تنظيف الأسنان بالفرشاة لا يكفى للحفاظ على صحة أسنانك، فيجب عليك أيضا رعاية ما تأكله، أضف الأطعمة التى يمكن أن تعزز صحة أسنانك مثل الحليب ومنتجات الألبان لاحتوائها على الكالسيوم.

وقف الجز على الأسنان

طحن الأسنان المعروف أيضًا باسم الجز على الأسنان هو حالة خطيرة تؤثر بشكل مباشر على مينا الأسنان، لذا إذا كنت مصاب بها يجب عليك ارتداء واقيات ليلية لحماية أسنانك من التلف الذى قد يسببه الجز.