شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتأكل حلويات كتير .. اعرف ليه بتحس بالألم فى أسنانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الأسنان الذي يحدث عند تناول الحلويات هو أحد الأعراض الشائعة لمينا الأسنان المفقودة، وهي حالة تحدث عادة في الأفراد الذين يتناولون المشروبات والأطعمة الحمضية المفرطة وكذلك في الأفراد الذين ينظفون أسنانهم بشدة .

عندما تهدر الطبقة العليا من المينا وفقًا لموقع WebMD، فإن حساسية الأسنان والألم هما أمران شائعان عند تناول الحلويات والمشروبات الباردة أو الساخنة، حيث يعاني 47٪ من الأشخاص من آلام الأسنان عند تناول الأطعمة السكرية.

يوضح التقرير أن تآكل مينا الأسنان يحدث عندما تغير البلاك والبكتيريا الطعام إلى أحماض تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان وتسبب الحساسية، حيث يسبب تآكل المينا المبكر ألمًا خفيفًا وحساسية، بينما تآكل المراحل المتأخرة يسبب ألمًا شديدًا عند تناول الحلويات أو تناول المشروبات الباردة أو الساخنة.

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الم الأسنان

استخدام ممارسات صحية عن طريق الفم، باستخدام فرشاة أسنان ناعمة وتقليل تناول الأطعمة والمشروبات الحمضية يساعد على منع حساسية الأسنا، كما تعمل معاجين الأسنان وغسولات الفم التي تحتوي على الفلورايد الزائد بشكل جيد علىتقوية المينا الضعيفة، وهناك أيضًا معاجين للأسنان مصنوعة خصيصًا مع نترات البوتاسيوم التي تساعد على حماية أعصاب الأسنان.