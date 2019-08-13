شكرا لقرائتكم خبر عن خلي مرضك تحت السيطرة.. 5 نصائح غذائية لمرضى السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج مرضى السكرى إلى ضبط معدلات السكر فى الدم باستمرار، وذلك من خلال اتباع نمط حياة صحى وعمل خطة غذائية للحفاظ على معدلات السكر، من خلال هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح غذائية لمرضى السكرى، وفقاً لموقع Step to health.



مرض السكر

نصائح غذائية لمرضى السكرى

لإدارة مرض السكري، يجب السيطرة على نظامك الغذائي عن طريق معرفة نوعية الطعام الذى تتناوله والطعام الذى لا يجب عليك تناوله، فيما يلي بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار:

-ضع خطة طعام أسبوعية فى بداية الأسبوع، مع تحديد الكربوهيدارت التى تتناولها وتقليلها واختيار الحبوب الكاملة مثل: خبز الحبوب الكاملة، فهو من أفضل أنواع الكربوهيدرات.

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-إذا كنت لا تزال تشعر بالجوع بعد الانتهاء من تناول الوجبة، يمكنك أن تأكل نوعًا من سلطة الخضار غير النشوية مع صلصة منخفضة الكربوهيدرات، ستشعر بمزيد من الشبع وستبقي كمية الكربوهيدرات منخفضة.

-اختر منتجات الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة وتحقق من الملصقات للتأكد من أن المكون الرئيسي لها من الحبوب الكاملة.

-تحقق من مستويات الجلوكوز قبل كل وجبة لمعرفة ما تأكله في أي وقت، واعرف الأطعمة التى ترفع مستوى الجلوكوز فى الدم.

- أكثر من تناول الألياف فى غذائك، مثل الخضروات والفواكه، فهى تساعد فى ضبط السكر وفى نفس الوقت تشعرك بالامتلاء.