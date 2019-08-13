شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أدوات شخصية يجب استبدالها لمنع الأمراض.. منها فرشاة الأسنان والعدسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرشاة الأسنان والعدسات اللاصقة وغيرها من الضروريات اليومية تحتاج إلى استبدال منتظم، بغض النظر عن مدى الارتياح معهم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نصح الباحثون لتعزيز صحة الفم بضرورة أن تتغير فرشاة أسنانك كل شهر، وإذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة، فيجب تغييرها كل ثلاثة أشهر، في أقرب وقت إذا رأيت أي تشققات ، والتي يمكن أن تؤوي البكتيريا.

وللحصول على رعاية مناسبة ، بعد وضع عدساتك في عينيك ، شطف العلبة بمحلول عدسة جديد، وقم بإزالة السائل الزائد ، واترك العلبة الفارغة مفتوحة للهواء الجاف.

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فرشاة اسنان

ونصح الباحثون بالاستغناء عن منتج الحماية من الشمس بمجرد انتهاء الصيف ، موسمًا بعد موسم، حيث تتطلب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" أن تكون واقيات الشمس ، مثل الأدوية الأخرى غير الموصوفة ، لها تاريخ انتهاء الصلاحية إلا إذا أظهرت الاختبارات التي أجرتها الشركة المصنعة أن المنتج سيظل ثابتًا لمدة ثلاث سنوات على الأقل.