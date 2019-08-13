ما هى أكزيما الأذن وما أعراضها؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعانى من حكة الأذن الداخلية بشكل مستمر، وإذا وجدت الجلد المتقشر داخل قنوات الأذن فهذا عادة ما يكون أحد أعراض الأكزيما، التى يمكن أن تسبب الحكة والإزعاج والألم ، لكنها قد تبدو أسوأ عندما تظهر في مناطق حساسة من الجسم، مثل داخل الأذنين، فى هذا التقرير نتعرف على اكزيما الأذن وأعراضها، وفقاً لموقع Net doctor.



الاذن

ما هي الأكزيما؟

الأكزيما هي حالة تؤدي إلى أن تصبح البشرة حمراء وتصاب بالحكة والجفاف وتقشر الجلد، وعادة ما تصيب المناطق التي بها طيات من الجلد، مثل داخل المرفقين والركبتين وحول العنق والعينين والأذنين.

ما الذي يسبب أكزيما الاذن؟

الأسباب الدقيقة لأكزيما الأذن غير معروفة، لكنها عادة ما تصيب الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، مثل الربو وحمى القش. ويمكن أن تحدث بسبب الوراثة من أحد أفراد العائلة، وقد تحدث هذه الحالة بسبب مسببات الحساسية في البيئة، مثل الغبار أو عث الغبار أو حبوب اللقاح.

في كثير من الحالات ، يمكن أن تعمل بعض أنواع الطعام كمسببات للحساسية تؤدي إلى الإصابة بالإكزيما – ومن هذه الأطعمة التى يمكن أن تسببها الحليب والبيض والمكسرات والقمح.

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يمكن أيضًا أن تحدث الأكزيما بسبب عوامل أخرى مثل الطقس البارد والملابس القاسية والصابون القاسي والغسيل الزائد والإجهاد والتعرق الزائد.

أعراض أكزيما الأذن

إذا كان لديك الأكزيما في أذنيك، فمن المرجح أن تكون أذنيك حمراء وتصاب بالحكة والجفاف، مع تقشر الجلد إما حول الأذن أو خلفها أو داخل قناة الأذن نفسها.

علاج اكزيما الاذن

قد تحتاج إلى علاج مضاد للفطريات لأي عدوى قد تكون لديك، وكذلك أدوية مسكنة لتخفيف الالتهاب والحكة، داخل الأذن ، يجب عليك استخدام قطرات الأذن فقط ، وليس الكريمات ، خاصةً إذا كانت الأكزيما موجودة في قناة الأذن نفسها.