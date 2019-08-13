شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة لعلاج الإمساك عند الرضع.. منها تدليك بطن طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإمساك عند الرضع من المشاكل المزعجة للأطفال الرضع وحديثى الولادة، فهو يسبب قدراً كبيراً من عدم الراحة لطفلك، فى هذا التقرير نتعرف على علاج الامساك عند الرضع، وفقاً لموقع Health.



الامساك

ما هو الإمساك عند الرضع؟

الإمساك هو حالة يصبح فيها البراز أكثر صلابة بحيث لا يمكن إخراجه بسهولة من الجسم، قد يشعر طفلك بالألم عندما يحتاج إلى تفريغ أمعائه، ولن يتم إفراغ الأمعاء كالعادة، وقد يسبب الإمساك لفترة طويلة تشققات حول فتحة الشرج قد تبدأ في النزيف وتسبب المزيد من الألم.

غالبًا ما يعاني الطفل المصاب بالإمساك من آلام مغص (تقلصات ألم إيقاعية في البطن من الأمعاء)، لأن الكمية الكبيرة من البراز في الأمعاء تجعل الأمعاء تتسع وتحاول بشكل أكثر فاعلية إزالة محتوياتها.

إذا كان طفلك يعاني من مشكلة في البطن، فقد يعني ذلك أنه يترك حفاضاته فارغة، في حين أن الإمساك عند الرضع لا يكون عادة أكثر خطورة، إلا أنه يمكن أن يسبب قدراً كبيراً من عدم الراحة لطفلك.

نصائح علاج الامساك عند الاطفالتدليك بطن طفلك

دلكى بطن الطفل من زر البطن للخارج في دوائر في اتجاه عقارب الساعة، بعض الزيوت أو الكريمات على أصابعك يمكن أن تساعد أيضًا في تدليك بطن الطفل لمساعدته على التبرز.

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تحريك ساقى طفلك بحركة ركوب الدراجة

ضعى طفلك بحيث يكون مستلقياً على ظهره، أمسك أرجله وقم بتحويلها بلطف كأنه يركب دراجة، هذا سيجعل عضلات المعدة تتحرك، وبالتالي، يضع ضغطًا لطيفًا على الأمعاء، مما يزيد من نشاط العضلات للمساعدة في الضغط على محتوياته.

أعطي طفلك حماماً

الحمام الدافئ يمكن أن يجعل طفلك يستريح حتى يتم تمرير البراز بسهولة أكبر، بمجرد استرخاء طفلك في الحمام ، يمكنك أيضًا تدليك بطنه.

تأكدى من نوعية اللبن الذى يتناوله الطفل

إذا كان طفلك يرضع رضاعة صناعية، يجب عليك اتباع الإرشادات الموجودة على العبوة بعناية، جعل الخليط سميكًا جدًا عن طريق وضع كمية أكبر من الكمية الموصى بها من المسحوق يمكن أن يؤدي إلى الإمساك وغيره، يمكنكِ تغيير نوعية اللبن إذا كانت تسبب لطفلك الإمساك.