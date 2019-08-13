القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعيش إمارة دبي خلال عطلة عيد الأضحى أجواء تنبض بالحياة، من خلال الأنشطة الترفيهية التي تستقطب ملايين الناس، خاصة أن العديد من الوجهات في دبي توفر خيارات واسعة للعائلات والأفراد لقضاء أوقات ممتعة.
وشهدت واجهة برج خليفة وسط دبي عروضا ضوئية لافتة على مرأى عشرات الآلاف من الحشود المتجمعين مقابل البرج، حيث تعد نافورة دبي الراقصة الأضخم عالميا أبرز المعالم السياحية في الإمارة، مستقطبة الناس من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بمشاهد النافورة الراقصة على أنغام الموسيقى العربية والأجنبية.
ومن بين الوجهات البارزة في المدينة، يعيش زوار "دبي مول" أوقاتا من المرح عبر الأنشطة التفاعلية والموسيقية الحيّة، ويستمتعون بتجربة مثيرة في حلبة التزلج الشهيرة ومجمع منصات الواقع الافتراضي، فضلا عن دبي أكواريوم الأكبر في الشرق الأوسط.
وفي منطقة "سيتي ووك" تنشط خلال العيد الأجواء المميزة للاحتفالات، مثل عروض الموسيقى، كما يستمتع زوار "سيتي ووك" من المتسوقين بالجوائز القيمة التي تتيحها المراكز التجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر عيد الأضحى بدبي.. أجواء تنبض بالحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.