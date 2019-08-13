عيد الأضحى بدبي.. أجواء تنبض بالحياة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعيش إمارة دبي خلال عطلة عيد الأضحى أجواء تنبض بالحياة، من خلال الأنشطة الترفيهية التي تستقطب ملايين الناس، خاصة أن العديد من الوجهات في دبي توفر خيارات واسعة للعائلات والأفراد لقضاء أوقات ممتعة.

وشهدت واجهة برج خليفة وسط دبي عروضا ضوئية لافتة على مرأى عشرات الآلاف من الحشود المتجمعين مقابل البرج، حيث تعد نافورة دبي الراقصة الأضخم عالميا أبرز المعالم السياحية في الإمارة، مستقطبة الناس من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بمشاهد النافورة الراقصة على أنغام الموسيقى العربية والأجنبية.

ومن بين الوجهات البارزة في المدينة، يعيش زوار "دبي مول" أوقاتا من المرح عبر الأنشطة التفاعلية والموسيقية الحيّة، ويستمتعون بتجربة مثيرة في حلبة التزلج الشهيرة ومجمع منصات الواقع الافتراضي، فضلا عن دبي أكواريوم الأكبر في الشرق الأوسط.

وفي منطقة "سيتي ووك" تنشط خلال العيد الأجواء المميزة للاحتفالات، مثل عروض الموسيقى، كما يستمتع زوار "سيتي ووك" من المتسوقين بالجوائز القيمة التي تتيحها المراكز التجارية.