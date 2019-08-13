إصابة ساني توجه بوصلة بايرن ميونيخ نحو كوتينيو

وجه نادي بايرن ميونيخ الألماني أنظاره نحو البرازيلي فيليبي كوتينيو، صانع ألعاب برشلونة الإسباني، للتعاقد معه بعد إصابة ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي الذي كان البافاري يستهدف ضمه في الصيف الحالي قبل الإصابة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أشارت في الفترة الماضية إلى أن كوتينيو سيرحل عن برشلونة، رغم تعثر عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة توتنهام هوتسبير أو مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث انتهى الميركاتو الصيفي في إنجلترا، مساء الخميس الماضي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية "إن العملاق البافاري يستهدف ضم كوتينيو الصيف الحالي، وذلك بعد إصابة ليروي ساني بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، حيث كان هدفا للنادي الألماني خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد المستوى المميز الذي قدمه مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي".





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وكان ساني تعرض للإصابة خلال مواجهة ليفربول الأحد قبل الماضي في كأس الدرع الخيرية التي حسمها الفريق السماوي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 عقب نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.

وأوضحت الصحيفة أن البايرن سيتخذ خطوات سريعة في هذه الصفقة، كي يحسمها قبل انتهاء الميركاتو الصيفي في ألمانيا المقرر انتهاؤه يوم 2 سبتمبر/أيلول المقبل.



وكانت تقارير صحفية ألمانية أكدت أن النادي البافاري يرغب في ضم أكثر من لاعب في الخط الهجومي، بعد رحيل الثنائي التاريخي للفريق الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبين اللذين انتهى مشوارهما مع الفريق بنهاية الموسم الماضي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.

وكان بايرن ميونيخ تعاقد مع 3 لاعبين فقط خلال الميركاتو الصيفي الحالي وهم الفرنسيان لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني وبنجامين بافارد من شتوتجارت الألماني ويان فيات أرب من هامبورج الألماني.

وانضم كوتينيو لصفوف البارسا خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018، مقابل 160 مليون يورو، قادما من ليفربول الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين شارك في 76 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 21 هدفا وصنع 11 أخرى.