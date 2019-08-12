القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد، وكان عنوانها الأبرز الفوز التاريخي الذي حققه مانشستر يونايتد على تشيلسي برباعية دون رد.
مانشستر سيتي، حامل اللقب، أعلن عن نفسه بقوة هو الآخر بالفوز على وست هام يونايتد 5-0، ليتصدر المسابقة من الجولة الأولى.
وفي الوقت نفسه فاز ليفربول، وصيف النسخة السابقة، على وست بروميتش الوافد الجديد بنتيجة 4-1.
"العين الرياضية" تستعرض بالفيديو أبرز الظواهر والأرقام التي شهدتها الجولة الأولى من الموسم الجديد للبريمييرليج.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. حصاد الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.