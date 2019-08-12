فيديو.. حصاد الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد، وكان عنوانها الأبرز الفوز التاريخي الذي حققه مانشستر يونايتد على تشيلسي برباعية دون رد.

مانشستر سيتي، حامل اللقب، أعلن عن نفسه بقوة هو الآخر بالفوز على وست هام يونايتد 5-0، ليتصدر المسابقة من الجولة الأولى.

وفي الوقت نفسه فاز ليفربول، وصيف النسخة السابقة، على وست بروميتش الوافد الجديد بنتيجة 4-1.

"العين الرياضية" تستعرض بالفيديو أبرز الظواهر والأرقام التي شهدتها الجولة الأولى من الموسم الجديد للبريمييرليج.