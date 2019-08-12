شكرا لقرائتكم خبر عن الحبهان مش بس نكهه للحمة العيد.. يحمى من السرطان ويضبط الضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وتجهيز اللحمه لعزومات العيد وقضاء أوقات جيده مع الأسره، تستخدم السيدات الكثير من الأساليب والبهارات والتوابل لإضافة نكهات مميزة لأطباق العيد التى ينتظرها الجميع من أفراد العائلة، ومن أهم البهارات التى تستخدم فى المطبخ المصرى هى الحبهان، ولكنه ليس مجرد عشبة تعطى رائحة أو طعم للطعام ولكنه له فوائد صحية عامة لإحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية .

ووفقا لموقع" healthline" فأن الحبهان له العديد من الفوائد الصحية وأهمها :

1- ضبط ضغط الدم

توصلت إحدى الدراسات إلى أن تناول 3 جرام يوميًا من الحبهان، سوف يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع إلى مستواه الطبيعي، بعد تجربته على 20 شخصًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة، التي تساهم في التخلص من المياه الزائدة بالجسم عن طريق التبول.

2- يقاوم نمو الخلايا السرطانية

تناول الحبهان يعمل على وقف نمو الخلايا السرطانية بعد تجربتها على مجموعة الفئران حسبما أكدت العديد من الدراسات .

3- مضاد للالتهابات

يحتوي الحبهان على مركبات مضادة للالتهاب، إلى جانب مضادات الأكسدة، ما يجعله الاختيار الأمثل لمرضى التهاب المفاصل، لأنه يقلل من حدة الآلام المصاحبة لهذا المرض.

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كما أشارت إحدى الدراسات إلى أن الحبهان يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالتهابات الكبد، التي تنتج عن تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والدهون.

4- الحد من اضطرابات الجهاز الهضمي

يساعد الحبهان على الحد من الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، ويخفف من آلام المعدة، التي يصاحبها الرغبة في الغثيان، كما ينصح الأطباء مرضى قرح المعدة بتناوله، لأنه يساهم في علاجها.

5- القضاء على رائحة الفم الكريهة

يستخدم الحبهان في علاج قرح الفم، ومكافحة البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، والتي تتسبب في الإصابة بتسوس الأسنان والتهاب اللثة.

6- مفيد لصحة الجهاز التنفسى

يساعد زيت الحبهان على تدفق الهواء إلى الرئتين، وتحسين القدرة على التنفس أثناء القيام بالتمارين الرياضية، وينصح باستنشاقه عند الشعور بالاختناق، لاحتوائه على زيوت عطرية.