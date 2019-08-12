شكرا لقرائتكم خبر عن حلوة بس متكترش فيها..اعرف فوائد اللحمة الضانى لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللحمة الضانى من أشهر أنواع اللحوم فى عيد الأضحى، حيث تتميز بمذاقها الطيب كما يتم تقديمها بطرق مختلفة، فضلا عن ذلك تحتوى اللحمة الضانى على كمية كبيرة من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ولكن ينصح بعد الإفراط فى تناولها.

وحسب ما ذكره موقع nutritionadvance فأن فوائد اللحمة الضانى هى:



اللحمة الضانى

1: تحتوى اللحمة الضانى على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات التى تعالج فقر الدم وتحافظ على صحة الجسم من الأمراض.

2:تناول اللحم الضانى يعمل على تعزيز صحة العضلات وحمايتها من الكسر والهشاشة وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والبروتينات الهامة لصحة الجسم، ولكن ينصح بتناولها بكميات قليلة .

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3: تحتوى اللحم الضانى على كمية عالية من فيتامين ب الذى يعمل على تقوية الأعصاب وحماية الجهاز العصبى من أمراض الشيخوخة مثل الخرق والزهايمر.

4:نظرا لاحتوائه على الأحماض الدهنية والفيتامينات فتناول اللحمة الضانى يعمل على علاج الالتهابات وتسكين الألم.

5:تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ومقاومة الفيروسات والعدوى.